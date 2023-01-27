Селюк назвал секрет успеха Моуринью

Главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью на этой неделе исполнилось 60 лет. Футбольный агент Дмитрий Селюк сформулировал секрет успеха португальца.
– В чем величие и секрет Моуриньо?
– Секрет Моуриньо – в неутомимом желании побеждать, в желании постоянно совершенствоваться. Многих раздражает его большое эго, но именно это эго не дает ему опускаться ниже определенной, самой высокой планки, которую он сам для себя поставил.
- Моуринью начал тренерскую карьеру в прошлом веке.
- Тренер брал все еврокубки.
- Моуринью еще не тренировал сборные.
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Источник: «Советский спорт»