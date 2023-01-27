Селюк назвал секрет успеха Моуринью

Главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью на этой неделе исполнилось 60 лет. Футбольный агент Дмитрий Селюк сформулировал секрет успеха португальца.

– В чем величие и секрет Моуриньо?

– Секрет Моуриньо – в неутомимом желании побеждать, в желании постоянно совершенствоваться. Многих раздражает его большое эго, но именно это эго не дает ему опускаться ниже определенной, самой высокой планки, которую он сам для себя поставил.

Моуринью начал тренерскую карьеру в прошлом веке.

Тренер брал все еврокубки.

Моуринью еще не тренировал сборные.

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