В «Манчестер Юнайтед» задумались о выкупе прав на Вегхорста

В «Манчестер Юнайтед» очень довольны зимним новичком команды Вутом Вегхорстом.

30-летний футболист быстро адаптировался и демонстрирует образцовый профессионализм на тренировках и в матчах.

В клубе задумались о выкупе прав на голландца. Вероятно, это произойдет, если он продолжит ярко проявлять себя до конца сезона.

Права на Вегхорста принадлежат «Бернли».

Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

В составе «МЮ» форвард забил 1 гол в 3 матчах (244 минуты).

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