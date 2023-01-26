«Реал» отреагировал на акцию фанатов «Атлетико» с куклой Винисиуса

«Реал» опубликовал официальное заявление в связи со скандальной акцией болельщиков «Атлетико».
- Фанаты повесили куклу Винисиуса на мосту в Мадриде.
- Над ней размещен баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал».
- Сегодня в 23:00 мск «Реал» примет «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании.
«Реал» благодарит за поддержку и сопереживание, полученные после прискорбного и отвратительного акта расизма, ксенофобии и ненависти в отношении нашего игрока Винисиуса.
Мы хотели бы выразить наше самое решительное осуждение этих действий, которые являются посягательством на основные права и достоинство людей и не имеют ничего общего с ценностями, которые представляют футбол и спорт.
Нападениям, подобным тем, которым подвергся наш игрок или любой другой спортсмен, нет места в нашем обществе.
«Реал» надеется, что те, кто участвовал в этом отвратительном акте, будут привлечены к ответственности», – говорится в заявлении клуба.
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