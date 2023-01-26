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    Направление из России в Казахстан – в топ-10 по трансферам в 2022 году

    ФИФА опубликовала ежегодный отчет по трансферам.

    Самым популярным направлением стали переходы из Бразилии в Португалию – 338. В обратном направлении было совершено 166 сделок.

    Направление из России в Казахстан (62 трансфера) заняло 7-е место в рейтинге.

    Топ-10 самых популярных направлений трансферов в 2022 году:

    1. Бразилия – Португалия (338 трансферов);
    2. Португалия – Бразилия (166);
    3. Франция – Бельгия (77);
    4. Бельгия – Франция (66);
    5. Испания – Португалия (66);
    6. Хорватия – Словения (63);
    7. Россия – Казахстан (62);
    8. Аргентина – Чили (61);
    9. Уругвай – Аргентина (59);
    10. Германия – Австрия (59).

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    Источник: сайт ФИФА

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