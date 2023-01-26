Направление из России в Казахстан – в топ-10 по трансферам в 2022 году

ФИФА опубликовала ежегодный отчет по трансферам.

Самым популярным направлением стали переходы из Бразилии в Португалию – 338. В обратном направлении было совершено 166 сделок.

Направление из России в Казахстан (62 трансфера) заняло 7-е место в рейтинге.

Топ-10 самых популярных направлений трансферов в 2022 году:

Бразилия – Португалия (338 трансферов); Португалия – Бразилия (166); Франция – Бельгия (77); Бельгия – Франция (66); Испания – Португалия (66); Хорватия – Словения (63); Россия – Казахстан (62); Аргентина – Чили (61); Уругвай – Аргентина (59); Германия – Австрия (59).

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