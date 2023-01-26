Направление из России в Казахстан – в топ-10 по трансферам в 2022 году

ФИФА опубликовала ежегодный отчет по трансферам.
Самым популярным направлением стали переходы из Бразилии в Португалию – 338. В обратном направлении было совершено 166 сделок.
Направление из России в Казахстан (62 трансфера) заняло 7-е место в рейтинге.
Топ-10 самых популярных направлений трансферов в 2022 году:
- Бразилия – Португалия (338 трансферов);
- Португалия – Бразилия (166);
- Франция – Бельгия (77);
- Бельгия – Франция (66);
- Испания – Португалия (66);
- Хорватия – Словения (63);
- Россия – Казахстан (62);
- Аргентина – Чили (61);
- Уругвай – Аргентина (59);
- Германия – Австрия (59).
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Источник: сайт ФИФА