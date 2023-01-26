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  • Терюшков: «Попросил Минюст признать Савина иноагентом, чтобы подтолкнуть его к раскаянию»

Терюшков: «Попросил Минюст признать Савина иноагентом, чтобы подтолкнуть его к раскаянию»

26 января 2023, 15:59
4

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал открытие дела о дискредитации российской армии в отношении бывшего футболиста и блогера Евгения Савина.

«У беглого блогера Савина пока не получается во втором дивизионе Кипра с его ФК «Красава», вот и подался на заработки в Казахстан. Номер один футбольный блогер Савин стал новым футболистом команды SD Family.

Не скрою, я уделяю время Савину на регулярной основе. А он, в свою очередь, пьет кофе за мое здоровье.

История наших взаимоотношений началась в апреле 2022 года. Именно тогда я обратился в адрес генеральной прокуратуры с запросом привлечь к ответственности Савина за его высказывания о Вооруженных силах России.

В августе пришли добрые вести от МВД РФ, но потом все затихло. Бумаги затерялись между ведомствами, как и сам Савин на Кипре. В октябре мною был направлен очередной запрос о ходе проверки материалов в СК РФ, выяснилось, что дело возвращено в МВД РФ.

В начале декабря составил запрос в МВД РФ, загадав желание о скорейшем исправлении Савина. Наступил январь 2023 года, и мое желание почти исполнилось – собранный МВД РФ материал по моему обращению по делу об административном правонарушении Савина направлен в Тверской районный суд. Осталось дождаться вынесения постановления суда.

Чтобы подтолкнуть Савина к раскаянию решил дополнительно направить в Минюст РФ письмо с просьбой признать его иноагентом», – написал Терюшков в телеграме.

  • Ранее Савин владел московской «Красавой».
  • Он покинул Россию после выпущенного видео с украинскими футболистами.
  • Савин зарегистрировал «Красаву» на Кипре.

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Источник: телеграм-канал Романа Терюшкова
Россия. Премьер-лига Савин Евгений
Комментарии (4)
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Great Tartaria
1674740558
гены доносов в действии?
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Эном айс
1674744643
Тебя - бы кто привлёк... Да только ты.. непривлекательный.
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edw7777
1674756868
Вот сволочь
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