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  • Радимов не исключил, что Бакаев может вернуться из «Зенита» в «Спартак»

Радимов не исключил, что Бакаев может вернуться из «Зенита» в «Спартак»

25 января 2023, 22:00
11

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал о перспективах Зелимхана Бакаева в петербургской команде.

26-летний полузащитник провел 13 матчей в этом сезоне РПЛ и забил один гол (с пенальти).

– Когда Бакаев переходил в «Зенит», он знал, на что шел. И если он заканчивал прошлый сезон не в стартовом составе «Спартака», то было понятно изначально, что для попадания в основу «Зенита» надо очень хорошо потрудиться. На данный момент это у него пока не получается. Но вспомните, например, Оздоева – он полтора года сидел на скамейке, тоже говорили, зачем это нужно, но в итоге он стал игроком сборной и заиграл в «Зените». Тут то же самое может произойти, а может и не произойти – все зависит от Бакаева, от того, как он будет пользоваться своими шансами.

– После этого полугода в «Зените» нет ощущения, что Бакаев может загубить карьеру?

– После этого – пока нет. Но если так будет продолжаться на протяжении длительного времени, то, конечно, есть шансы, что он может просто «осесть» и тупо сидеть на скамейке с минимумом игрового времени. Не уверен, что самому Бакаеву в его возрасте этого хочется. Но, повторюсь, если ты хочешь играть, тем более в «Зените», надо очень много трудиться. И воспользоваться тем шансом, который наверняка выпадет. Справится он с этим – отлично, нет – тогда действительно придется поменять команду. Потому что наверняка он будет востребован в других клубах.

– Например, в «Спартаке»?

– Кстати, а почему нет? Ведь Бакаев уходил из «Спартака», когда там были Зарема и Федун, то есть при их руководстве он бы точно не вернулся. А сейчас руководство сменилось, и такой вариант вполне можно рассматривать. Но точно не сейчас. Потому что вряд ли нормальный спортсмен через полгода после перехода в другую команду захочет уйти – надо побороться здесь, а уж дальше смотреть, как все будет... Но исключать, что Бакаев вернется в «Спартак», я бы не стал. Просто именно сейчас это будет совсем смешное решение. Так что сезон он точно доиграет в «Зените», а там надо решать – чтобы и клубу было выгодно, и Зелимхан не загубил свою карьеру.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бакаев Зелимхан Радимов Владислав
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1674676086
Нах нужно. Оба брата-акробата в свое время искали лучший угол. Нашли? Вот пусть там и остаются!
Ответить
aaaaahhhh
1674681954
а зачем????
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Plyash
1674684532
Дурак ты,Радимов.Предав однажды,предаст и дважды,Спартаку такие уроды не нужны. Это только Зеня могла простить урода Быстрова,а болельщики его так и не приняли.
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FС Spаrtак
1674701404
вот не хер было убегать
Ответить
Freyd
1674715274
А зачем он нужен то Спартаку?
Ответить
Иван Петров 1986
1674725489
Нет уж, нет уж - сами взяли, сами и расхлебывайте.
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моэм
1674732186
Занёсся настолько , что ненароком , походя ,стал формировать состав Спартака ....у газпромовцев точно "крыша поехала" на почве гордячества и самолюбования .
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