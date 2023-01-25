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Участвуйте во втором туре «Конкурса прогнозов»-2023 от «Бомбардира». Вас ждет масса классных матчей
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12:29
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Зинченко установил рекорд АПЛ
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У следствия есть доказательства против Алвеса. Ему грозит 12 лет тюрьмы
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11:36
Гунько: «Если бы не порванные «кресты», Тавареша в «Спартаке» не было бы»
1
10:51
Тавареш двумя словами отреагировал на трансфер в «Спартак»
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10:35
Официально
Участвуйте во втором туре «Конкурса прогнозов»-2023 от «Бомбардира». Вас ждет масса классных матчей
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12:43
Вера назвал сильнейшего россиянина в РПЛ
12:19
Зарема объяснила, почему они с Федуном ушли из «Спартака»
12:14
Оффтоп
Уткин объяснил, почему теннис сейчас главный вид спорта для России
12:04
«Верона»: «Переговоры с ЦСКА по Гайчу тяжелые и долгие»
11:58
Личка: «В «Оренбурге» у меня свобода. А в «Краснодаре» пришлось бы прогибаться»
11:51
Лепсая: «Я предлагал Дуарте «Спартаку» до интереса «Боки». Тогда игрока можно было купить дешевле»
11:20
Вера из «Оренбурга» считает Черышева русским Месси
11:10
Дьяков: «Дзюба может поехать в Китай или МЛС, если его интересуют финансы»
11:00
Следствие по делу Алвеса будет идти минимум год. Игрок все это время будет под стражей
5
10:44
Скалони: «Я бы хотел, чтобы Месси поехал на ЧМ-2026»
10:38
«Тоттенхэм» арендует форварда «Вильярреала»
10:31
«Арсенал» хочет купить Онана из «Эвертона»
10:23
Владелец «Эвертона» хочет выручить от продажи клуба 500+ миллионов
10:15
Зарема: «Российскому футболу ***»
15
10:06
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Стало известно, кто прокомментирует матчи Зимнего кубка РПЛ
09:57
Фото
Промес посетил матч КХЛ с участием «Спартака»
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09:50
Личка: «Когда буду покидать Оренбург, подарю свой розовый свитер президенту. Пусть висит в рамке как игровая футболка»
09:43
Стало известно, сколько Фернандес будет зарабатывать в «Челси»
09:38
МакКенни согласился перейти в «Лидс»
09:30
Глейзеры хотят до лета продать «Манчестер Юнайтед»
1
09:21
«Один из лучших молодых защитников Южной Америки». Лепсая – о новичке «Спартака» Дуарте
2
09:12
«Севилья» хотела подписать полузащитника «Лиона», но он провалил медосмотр
09:05
34-летний Наингголан близок к возвращению в Италию
08:55
«Челси» предложил 55 миллионов за Мак Аллистера
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08:48
Фото
Месси с семьей побывал в горах
1
08:41
«Барселона» следит за ситуацией вокруг «Ювентуса». Ей интересны четыре игрока туринцев
08:37
«Челси» может заплатить 35 миллионов за Густо из «Лиона»
08:30
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Участвуйте во втором туре «Конкурса прогнозов»-2023 от «Бомбардира». Вас ждет масса классных матчей
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