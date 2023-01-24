«Нравится, что живу в Европе». Кассьерра – о России

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопросы о жизни в России.

– Когда вы только-только переходили в «Зенит», сказали, что любите холод. Сейчас своего мнения не изменили?

– Нет-нет, и это не было шуткой (улыбается). Свое мнение не собираюсь менять и сейчас. Конечно, в Петербурге достаточно прохладно, но это вопрос адаптации.

А насчет любви к холоду – у меня был опыт выступления в других странах Европы. Там такое мнение относительно погоды и сформировал. Предпочту, чтобы скорее было прохладно, чем очень жарко.

– Вы поиграли в Нидерландах, Аргентине, Португалии и в одном из интервью сказали, что в каждой стране старались перенять часть ее культуры. Как у вас с этим в России?

– Пока в этом смысле сложно выделить что-то одно. По сути идет только второй год жизни в России, и еще многое для меня в новинку. Но могу точно сказать, что мне нравится русская кухня.

Что касается остального, думаю, еще обнаружится немало такого, что мне хотелось бы взять с собой в плане культуры.

В целом же, мне здесь очень комфортно и нравится, что живу в Европе.

Колумбия в какой-то степени мою мечту исполнила, сейчас больше хочется жить на другом континенте и строить свою карьеру здесь.

Летом «Зенит» купил форварда у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.

Он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.

Контракт Кассьерры с петербургским клубом действует до 2025 года.

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