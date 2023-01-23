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    «Милан» готов арендовать Дзаньоло с обязательством выкупа, но при одном условии

    «Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

    Клуб уже контактирует с окружением 23-летнего футболиста, который хочет сменить команду, но остаться в Италии.

    «Милан» готов взять хавбека в аренду с опцией или обязательством выкупа при условии попадания в Лигу чемпионов.

    При этом сумма трансфера не должна превышать 25 миллионов евро с учетом бонусов.

    • Рыночная стоимость Дзаньоло – 30 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • Контракт хавбека с римлянами истекает в 2024 году.
    • Сообщалось об интересе к итальянцу со стороны 3 клубов.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    23.01.2023 23:30
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