«Милан» готов арендовать Дзаньоло с обязательством выкупа, но при одном условии

«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

Клуб уже контактирует с окружением 23-летнего футболиста, который хочет сменить команду, но остаться в Италии.

«Милан» готов взять хавбека в аренду с опцией или обязательством выкупа при условии попадания в Лигу чемпионов.

При этом сумма трансфера не должна превышать 25 миллионов евро с учетом бонусов.

Рыночная стоимость Дзаньоло – 30 миллионов евро.

В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Контракт хавбека с римлянами истекает в 2024 году.

Сообщалось об интересе к итальянцу со стороны 3 клубов.

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