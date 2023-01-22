«Выдающийся». Хиддинк назвал игрока, с которым ассоциируется российский футбол

Не подлежит сомнению,
в постсоветской истории России - А. Аршавин, действительно, самый выдающийся футболист!
И рядом никого нет..
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк считает экс-игрока команды Андрея Аршавина сильнейшим в истории своей страны.
«С каким футболистом я ассоциирую российский футбол? С Андреем Аршавиным. Он выдающийся игрок для меня и россиян», – сказал Хиддинк.
- Нидерландец тренировал Россию в 2006-2010 годах.
- С ним команда брала бронзу Евро-2008.
- Аршавин играл в АПЛ за «Арсенал».
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно