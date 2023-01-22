«Выдающийся». Хиддинк назвал игрока, с которым ассоциируется российский футбол

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк считает экс-игрока команды Андрея Аршавина сильнейшим в истории своей страны.

«С каким футболистом я ассоциирую российский футбол? С Андреем Аршавиным. Он выдающийся игрок для меня и россиян», – сказал Хиддинк.

Нидерландец тренировал Россию в 2006-2010 годах.

С ним команда брала бронзу Евро-2008.

Аршавин играл в АПЛ за «Арсенал».

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