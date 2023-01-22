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    «Выдающийся». Хиддинк назвал игрока, с которым ассоциируется российский футбол

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк считает экс-игрока команды Андрея Аршавина сильнейшим в истории своей страны.

    «С каким футболистом я ассоциирую российский футбол? С Андреем Аршавиным. Он выдающийся игрок для меня и россиян», – сказал Хиддинк.

    • Нидерландец тренировал Россию в 2006-2010 годах.
    • С ним команда брала бронзу Евро-2008.
    • Аршавин играл в АПЛ за «Арсенал».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7769

      BarStep 28 минут назад

      Не подлежит сомнению,
      в постсоветской истории России - А. Аршавин, действительно, самый выдающийся футболист!
      И рядом никого нет..

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