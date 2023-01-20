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Не забывайте делать прогнозы на 1-й тур 1-го сезона «Конкурса прогнозов»-2023. Дедлайн – 20 января 21:30 по мск
Главные новости
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Хави: «После ухода Депая «Барселоне» нужно подписать форварда»
19:36
Официально
Не забывайте делать прогнозы на 1-й тур 1-го сезона «Конкурса прогнозов»-2023. Дедлайн – 20 января 21:30 по мск
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Не забывайте делать прогнозы на 1-й тур 1-го сезона «Конкурса прогнозов»-2023. Дедлайн – 20 января 21:30 по мск
1
Источник:
Бомбардир
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