Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал российских тренеров Спартака Гогниева и Александра Григоряна.

«Я не смотрю на «Химки» – зачем мне это? Они ерундой занимаются. Я на «Манчестер Юнайтед» смотрю, а подмосковная команда пусть сама разбирается. «Химки» – это «Спартак», «Зенит» или ЦСКА, чтобы говорить о них? Мне не очень интересно следить на ними.

Гогниев позорит российских тренеров – бегает и кричит, как в зоопарке. Это его проблемы. Ну, вот посмотришь на него и Григоряна – это позор российского футбола. Такой вот выбор у наших футбольных президентов!

Вы же видели, как Григорян бегает и кричит по раздевалке? Это разве нормально? Он говорит, что Дешам – не тренер, а Франция – не команда. А кто тогда ты такой, Григорян? Он боксирует в раздевалке.

Вы можете представить, чтобы Анчелотти заходил в раздевалку и говорил: «Пацаны, берите перчатки, будем друг друга массировать!» Это нормально? Надо реально смотреть на вещи – пусть разбираются руководители, которые зовут их постоянно.

Один бегает и кричит, как в зоопарке, другой – боксирует. Класс!» – заявил Канчельскис.

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