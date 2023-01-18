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    Канчельскис: «Гогниев и Григорян – позор российского футбола. Один кричит как в зоопарке, другой боксирует»

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал российских тренеров Спартака Гогниева и Александра Григоряна.

    «Я не смотрю на «Химки» – зачем мне это? Они ерундой занимаются. Я на «Манчестер Юнайтед» смотрю, а подмосковная команда пусть сама разбирается. «Химки» – это «Спартак», «Зенит» или ЦСКА, чтобы говорить о них? Мне не очень интересно следить на ними.

    Гогниев позорит российских тренеров – бегает и кричит, как в зоопарке. Это его проблемы. Ну, вот посмотришь на него и Григоряна – это позор российского футбола. Такой вот выбор у наших футбольных президентов!

    Вы же видели, как Григорян бегает и кричит по раздевалке? Это разве нормально? Он говорит, что Дешам – не тренер, а Франция – не команда. А кто тогда ты такой, Григорян? Он боксирует в раздевалке.

    Вы можете представить, чтобы Анчелотти заходил в раздевалку и говорил: «Пацаны, берите перчатки, будем друг друга массировать!» Это нормально? Надо реально смотреть на вещи – пусть разбираются руководители, которые зовут их постоянно.

    Один бегает и кричит, как в зоопарке, другой – боксирует. Класс!» – заявил Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12873

      Алексей З 7 минут назад

      К позору и тебя многие причисляют , так что не стоит словами бросаться.
      Люди разные , темперамент разный.
      Рассказывали что сэр Алекс Фергюсон в Бэкхема бутсами кидал, так что всё бывает.

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