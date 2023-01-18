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  • Орлов: «Школа украинского футбола лучше московской. За российского игрока не заплатят, как за Мудрика. Это исключено»

Орлов: «Школа украинского футбола лучше московской. За российского игрока не заплатят, как за Мудрика. Это исключено»

18 января 2023, 17:45
9

Комментатор Геннадий Орлов высказался о трансфере нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 миллионов евро.

– Украинский футбол всегда был хорошего уровня. Сборная Лобановского заняла второе место на чемпионате Европы, а в ней в основном играли футболисты киевского «Динамо».

Если про современный футбол – Блохин дошел до четвертьфинала чемпионата мира, а такого центрального защитника, как Ракицкий, с такой левой ногой, редко найдешь даже в Европе. Украинский футбол – это еще и бразильцы, которые играли в «Шахтере». После «Шахтера» они все поросли вверх.

Да, в украинском футболе было две команды – «Динамо» и «Шахтер». Но сборная у них всегда была сильная. Андрей Шевченко… Совсем недавно в Европе неплохо проявляли себя Ярмоленко и Коноплянка. Школа украинского футбола выше, чем школа московского футбола.

Украинский футбол более техничный. У них всегда было много способных игроков. И то, что сейчас выстрелил Мудрик – это традиции. Там ребята знают, как играть в футбол.

– Можете представить, что за российского игрока в ближайшее время тоже заплатят сто миллионов евро?

– Не могу. Это исключено. У нас потеряно самое главное – методика подготовительного периода. Наши игроки не держат темп девяносто минут. Мы перестали правильно готовить игроков».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Россия Украина Мудрик Михаил Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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сутулая собака и лисы
1674053602
мудрик пока "выстрелил" только на трансферном рынке. дайте ему хотя бы сезон в апл провести, потом начинайте петь дифирамбы. но игрок интересный, посмотрим.
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BRAZILES
1674058813
дура ты Орлов Мудрик несильнее нашего Захаряна --хотя он и несупер игрок для российского футбола
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Fialet
1674058816
Вообще то на Украине только сейчас две команды, раньше и Днепр с Литовченко и Протасовым чемпионом СССР был, и Металлист недавно прилично в еврокубках играл.
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valsboston
1674062302
Украина рулит.
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Кузьмич на трибуне
1674063318
Неужто Мудрика можно сравнить с А.Смертиным или Ю. Жирковым? А.Аршавин тоже неплохо в Арсенале выстрелил. Да была в на Украине хорошая школа, да были Протасов, Блохин, Коньков, Рудаков, Колотов, Буряк, Шевченко. А в СССР ленинградская школа была слабенькая. А вот московские команды дали целую плеяду классных игроков и вратарей- Яшин, Дасаев, Кавазашвили, Стрельцов, Иванов, Гаврилов, Черенков, Родионов. Но была ещё и грузинская школа под руководством Ахалкаци. Кубок кубков 80го года и Габелия, Сулаквелидзе, Шенгелия, Дараселия, Гуцаев, Чивадзе, Кипиани. А десятью годами ранее Нодия, Месхи, Метревели. Сегодня беда российского футбола в тренерах . На детей смотрят сквозь призму родительского кармана.
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Марк Аврелий!
1674071395
Он не стоит этих денег! Назло России заплатили такие бабки.
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