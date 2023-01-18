Орлов: «Школа украинского футбола лучше московской. За российского игрока не заплатят, как за Мудрика. Это исключено»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о трансфере нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 миллионов евро.

– Украинский футбол всегда был хорошего уровня. Сборная Лобановского заняла второе место на чемпионате Европы, а в ней в основном играли футболисты киевского «Динамо».

Если про современный футбол – Блохин дошел до четвертьфинала чемпионата мира, а такого центрального защитника, как Ракицкий, с такой левой ногой, редко найдешь даже в Европе. Украинский футбол – это еще и бразильцы, которые играли в «Шахтере». После «Шахтера» они все поросли вверх.

Да, в украинском футболе было две команды – «Динамо» и «Шахтер». Но сборная у них всегда была сильная. Андрей Шевченко… Совсем недавно в Европе неплохо проявляли себя Ярмоленко и Коноплянка. Школа украинского футбола выше, чем школа московского футбола.

Украинский футбол более техничный. У них всегда было много способных игроков. И то, что сейчас выстрелил Мудрик – это традиции. Там ребята знают, как играть в футбол.

– Можете представить, что за российского игрока в ближайшее время тоже заплатят сто миллионов евро?

– Не могу. Это исключено. У нас потеряно самое главное – методика подготовительного периода. Наши игроки не держат темп девяносто минут. Мы перестали правильно готовить игроков».

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