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    Орлов: «Школа украинского футбола лучше московской. За российского игрока не заплатят, как за Мудрика. Это исключено»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о трансфере нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 миллионов евро.

    – Украинский футбол всегда был хорошего уровня. Сборная Лобановского заняла второе место на чемпионате Европы, а в ней в основном играли футболисты киевского «Динамо».

    Если про современный футбол – Блохин дошел до четвертьфинала чемпионата мира, а такого центрального защитника, как Ракицкий, с такой левой ногой, редко найдешь даже в Европе. Украинский футбол – это еще и бразильцы, которые играли в «Шахтере». После «Шахтера» они все поросли вверх.

    Да, в украинском футболе было две команды – «Динамо» и «Шахтер». Но сборная у них всегда была сильная. Андрей Шевченко… Совсем недавно в Европе неплохо проявляли себя Ярмоленко и Коноплянка. Школа украинского футбола выше, чем школа московского футбола.

    Украинский футбол более техничный. У них всегда было много способных игроков. И то, что сейчас выстрелил Мудрик – это традиции. Там ребята знают, как играть в футбол.

    – Можете представить, что за российского игрока в ближайшее время тоже заплатят сто миллионов евро?

    – Не могу. Это исключено. У нас потеряно самое главное – методика подготовительного периода. Наши игроки не держат темп девяносто минут. Мы перестали правильно готовить игроков».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12873

      Алексей З 15 минут назад

      Вроде всё правильно говорит, но свою гнилую сущность обязательно проявит. Почему школа "московского" футбола , а не Российского ?
      Лёша Миллер оценит очередную нападку на Москву.
      С вас блдей надо спрашивать , почему после отличного поколения ( Аршавин, Быстров , Кержаков , Власов , Денисов) , вы под руководством Миллера перепрофилировались на легионеров ?
      Вы же десятилетие являетесь флагманом и не ограничены в финансах.
      Где развитие ???
      Гена , вы ЧЁРТ. Что с вами деньги Газпрома делают , это стыд и позор.
      Не понял , при чём тут бразильцы Шахтёра ?
      Плавненько на своих стрелки переводишь , продажная...

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      Рейтинг: +4205

      Питерский князь > Алексей З 11 минут назад

      Потому что мАсква - это помойка.
      :)))
      И таких, как ты там пруд пруди.
      А ведь, на тебя без слез не взглянешь.
      :)))

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      Рейтинг: +12873

      Алексей З > Питерский князь 4 минуты назад

      С Животными не разговариваю.
      Вы приблуды Воланда ( дьявола . Моли ).
      В зеркало смотри , так ох..нная рожа и без слёз.

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      Рейтинг: +4205

      Питерский князь 20 минут назад

      Как хорошо, что скоро слово "Украина" перестанет существовать.
      Или только, как не в историческом значении, как например "Использованный презерватив".
      И, кстати очень близкие по смыслу и значению!
      :)))

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      Рейтинг: +2561

      fakeid 22 минуты назад

      ща его быстренько признают иноаГеной

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      Рейтинг: +1260

      сутулая собака и лисы 23 минуты назад

      мудрик пока "выстрелил" только на трансферном рынке.
      дайте ему хотя бы сезон в апл провести, потом начинайте петь дифирамбы.
      но игрок интересный, посмотрим.

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