«У него красные щечки». Ведущая «Матч ТВ» Серегина назвала европейского игрока, который похож на «русского парня»

Олеся Серегина, ведущая «Матч ТВ», назвала любимых европейских футболистов.

«Любимый и красивый футболист? Я замужем. Не смотрю на других мужчин. Кевин Де Брюйне мне нравится. У него щечки так краснеют, похож на русского парня. Войцех Щесны еще», – сказала Серегина.

У 31-летнего Де Брюйне в сезоне АПЛ 18 матчей, 3 гола, 11 ассистов.

Игрок 4 раза брал АПЛ.

Щесны выступает за «Ювентус» и сборную Польши.

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