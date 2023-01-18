«У него красные щечки». Ведущая «Матч ТВ» Серегина назвала европейского игрока, который похож на «русского парня»

Красные щечки ? Поэтому похож на русского парня ?
Тута есть такой RAIN...У него не только щечки, вся морда красная...Таким должен быть русский парень.)))
Олеся Серегина, ведущая «Матч ТВ», назвала любимых европейских футболистов.
«Любимый и красивый футболист? Я замужем. Не смотрю на других мужчин. Кевин Де Брюйне мне нравится. У него щечки так краснеют, похож на русского парня. Войцех Щесны еще», – сказала Серегина.
- У 31-летнего Де Брюйне в сезоне АПЛ 18 матчей, 3 гола, 11 ассистов.
- Игрок 4 раза брал АПЛ.
- Щесны выступает за «Ювентус» и сборную Польши.
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