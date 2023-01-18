Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «У него красные щечки». Ведущая «Матч ТВ» Серегина назвала европейского игрока, который похож на «русского парня»

    Олеся Серегина, ведущая «Матч ТВ», назвала любимых европейских футболистов.

    «Любимый и красивый футболист? Я замужем. Не смотрю на других мужчин. Кевин Де Брюйне мне нравится. У него щечки так краснеют, похож на русского парня. Войцех Щесны еще», – сказала Серегина.

    • У 31-летнего Де Брюйне в сезоне АПЛ 18 матчей, 3 гола, 11 ассистов.
    • Игрок 4 раза брал АПЛ.
    • Щесны выступает за «Ювентус» и сборную Польши.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Холанд, Де Брюйне – в запасе «Манчестер Сити» на матч с «Челси»
    Месси – лучший плеймейкер 2022 года по версии IFFHS 2
    Определен лидер топ-5 лиг Европы по созданным голевым моментам в 2022 году
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +48

      valsboston 1 час назад

      Красные щечки ? Поэтому похож на русского парня ?
      Тута есть такой RAIN...У него не только щечки, вся морда красная...Таким должен быть русский парень.)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11