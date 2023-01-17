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    «Жирона» купила самого дорогого игрока чемпионата Украины

    Как и ожидалось, полузащитник украинского «Динамо» Виктор Цыганков куплен «Жироной». Испанцы заплатили за игрока 5 миллионов евро. Контракт рассчитан на 4,5 года.

    Цыганков был самым дорогим футболистом УПЛ (22 миллиона евро) после перехода Михаила Мудрика в «Челси».

    • В сезоне УПЛ у Цыганкова 13 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
    • У Цыганкова 43 матча и 7 голов за сборную Украины.
    • «Жирона» идет в Примере 11-й.

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    Источник: Transfermarkt

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20635

      derrik2000 58 минут назад

      "Цыганков был самым дорогим футболистом УПЛ (22 миллиона евро)"
      "Испанцы заплатили за игрока 5 миллионов евро. "

      Чё, упал в цене в связи с очередной мобилизацией???
      Видимо, руководство Динамо Киев пошло навстречу МОЛЬБАМ игрочишки и помогло слинять от отправки в зону СВО.

      0
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      Рейтинг: +8717

      vladik12 > derrik2000 45 минут назад

      Полгода контракта оставалось. Решили отдать хотя бы за 5, чем бы он бесплатно ушел летом.

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      Рейтинг: +20635

      derrik2000 > vladik12 26 минут назад

      Ну и ладно.
      Это я так отписался... от нечего делать...))
      Всё равно пока ничего интересного у нас не происходит.
      Тем не менее, благодарю за предоставленную информацию!

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