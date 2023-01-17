«Жирона» купила самого дорогого игрока чемпионата Украины

Как и ожидалось, полузащитник украинского «Динамо» Виктор Цыганков куплен «Жироной». Испанцы заплатили за игрока 5 миллионов евро. Контракт рассчитан на 4,5 года.

Цыганков был самым дорогим футболистом УПЛ (22 миллиона евро) после перехода Михаила Мудрика в «Челси».

В сезоне УПЛ у Цыганкова 13 матчей, 6 голов, 5 ассистов.

У Цыганкова 43 матча и 7 голов за сборную Украины.

«Жирона» идет в Примере 11-й.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию