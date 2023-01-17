«Жирона» купила самого дорогого игрока чемпионата Украины

"Цыганков был самым дорогим футболистом УПЛ (22 миллиона евро)"
"Испанцы заплатили за игрока 5 миллионов евро. "
Чё, упал в цене в связи с очередной мобилизацией???
Видимо, руководство Динамо Киев пошло навстречу МОЛЬБАМ игрочишки и помогло слинять от отправки в зону СВО.
Как и ожидалось, полузащитник украинского «Динамо» Виктор Цыганков куплен «Жироной». Испанцы заплатили за игрока 5 миллионов евро. Контракт рассчитан на 4,5 года.
Цыганков был самым дорогим футболистом УПЛ (22 миллиона евро) после перехода Михаила Мудрика в «Челси».
- В сезоне УПЛ у Цыганкова 13 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
- У Цыганкова 43 матча и 7 голов за сборную Украины.
- «Жирона» идет в Примере 11-й.
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