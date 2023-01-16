Черышев может продолжить карьеру в России. У него есть предложение от клуба РПЛ

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев имеет предложение от российского клуба. Об этом сообщил спортивный директор итальянской команды Филиппо Антонелли.

«У Черышева есть предложения из России. Возможен даже трансфер. Агенты рассказывали мне об интересе одной российской команды», – сказал Антонелли.

Черышев перешел в «Венецию» летом 2022 года.

Он провел 10 матчей в Серии Б, забив 3 гола и сделав 1 ассист.

Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

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