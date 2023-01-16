Мхитарян показал очертания карты Армении с Нагорным Карабахом

Поздно пить боржоми когда Карабах отвалился, многовекторность как выясняется не всех до хорошего доводит.
Ну и да, футбол же вне политики, когда такое было.
Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян попал в скандал, связанный с Нагорным Карабахом.
33-летний футболист в видео на ютуб-канале «Интера» показал очертания карты Армении, на которой Нагорный Карабах был изображен как часть страны.
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана пожалуется на Мхитаряна в УЕФА и Федерацию футбола Италии, сообщает Report.az.
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