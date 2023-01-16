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    Мхитарян показал очертания карты Армении с Нагорным Карабахом

    Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян попал в скандал, связанный с Нагорным Карабахом.

    33-летний футболист в видео на ютуб-канале «Интера» показал очертания карты Армении, на которой Нагорный Карабах был изображен как часть страны.

    Ассоциация футбольных федераций Азербайджана пожалуется на Мхитаряна в УЕФА и Федерацию футбола Италии, сообщает Report.az.

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    Источник: ютуб-канал «Интера»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7901

      FanatSerj 2 часа назад

      Поздно пить боржоми когда Карабах отвалился, многовекторность как выясняется не всех до хорошего доводит.
      Ну и да, футбол же вне политики, когда такое было.

      1
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      Рейтинг: +23988

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Не только политики лезут в футбол, но и футболисты в политику. И то, и другое глупо.

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      Рейтинг: +1380

      Хейтер Аларм > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      первым это затеяли хохлаинцы, которые изобразили карту так называемой украины вместе с Крымом, Херсонщиной, Донбассом и Запорожьем.. Ну не балбесы ли

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      Рейтинг: +12837

      Алексей З > 48 минут назад

      Бомбардир зачем это ?
      Не живётся вам футболом, провокаторы !

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      Рейтинг: +3308

      FRZZ 2 часа назад

      Хитрож..пый армянин...

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