Мхитарян показал очертания карты Армении с Нагорным Карабахом

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян попал в скандал, связанный с Нагорным Карабахом.

33-летний футболист в видео на ютуб-канале «Интера» показал очертания карты Армении, на которой Нагорный Карабах был изображен как часть страны.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана пожалуется на Мхитаряна в УЕФА и Федерацию футбола Италии, сообщает Report.az.

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