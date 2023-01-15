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    Семак высказался об уходе Ловрена из «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена в «Лион».

    – Как происходил трансфер Ловрена и как вы восприняли уход хорватского защитника?

    – Конечно, для нас не самая приятная новость – надеялись, что Деян доиграет с нами как минимум до конца сезона. Думаю, своей игрой и в чемпионате России – в этом сезоне он смотрелся очень хорошо, и на чемпионате мира – сыграл очень здорово, как и вся сборная Хорватии, он заслужил этот контракт. Уже немолодой игрок, летом ему исполнится 34 года. Предложение из «Лиона» и финансово, и по сроку контракта «2+1» – замечательное. От него он не мог отказаться. С нашей стороны благодарим за профессионализм и помощь клубу. Хочется пожелать ему удачи и спортивного долголетия. Пообщались и поговорили после того, как он перешел в «Лион», будем переживать и следить.

    • Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
    • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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    Источник: сайт «Зенита»

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