Аршавин: «Сборной России не дадут сыграть на ЧМ-2026»

Хуже нет,чем ждать и догонять! А при нынешней тактике ожидания (при котором все останется как есть) играть не дадут не то что до 26-го,но и 36-го,а за это время футбол профессиональный останется разве что в пределах двух столиц,так как число спонсоров резко сократится равно как и уменьшатся в разы выделяемые суммы по всем известным событиям! Ну а пока нынешние футбольные структуры цепляются за трансферную жилу,которая еще пока есть,но которая тоже скоро начнет истощаться! Видимо, должна в нашем футбольном хозяйстве наступить полная ж о п а или полный облом,после которого РФС начнет что-то реально делать!
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что команду не допустят к участию в следующем чемпионате мира.
– РФС в конце прошлого года отложил принятие решения по вопросу перехода в Азию. Как в итоге поведет себя наше футбольное начальство?
– Трудно что-то прогнозировать. Я знаю нынешних руководителей РФС. В принципе это профессиональные люди, которые давно в футболе.
Думаю, они выберут самое лучшее решение в тех обстоятельствах, которые будут на тот момент.
– РФС правильно сделал, что не стал в конце декабря принимать решение по Азии?
– Думаю, они просто отложили принятие какого-либо решения. Лично мне без разницы, что будет. Я приму всe что угодно.
– Стоило ли затягивать с этим вопросом? Перейди РФС в Азию сейчас, появился бы шанс попасть на ЧМ-2026.
– Мы и так не попадем на него. Не дадут нам там сыграть (улыбается). Я так думаю. Думаю, бан этот на много лет. Зависит от того, как завершится конфликт.
– Нам стоит до упора ждать своего возвращения в УЕФА? Или если всe затянется, то всe же принимать решение по вступлению в Азию?
– Мне кажется, нам надо заниматься своим футболом. Каждый должен на своем месте максимально хорошо делать свое дело. И все вместе мы должны развивать футбол в своей стране.
Понятно, что все мы хотим играть в еврокубках. Но если мы будем только ждать, то ничего хорошего тоже не будет. Надо не только ждать, но и делать – заниматься развитием футбола внутри страны.
– Это возможно в условиях отсутствия практики международных матчей?
– Значит, надо искать другие международные матчи. Мы вот в «Зените» стараемся играть с турецкими, иранскими командами на сборах.
Может быть, еще кто-то появится. Посмотрим. Жизнь движется вперед, и как будет дальше, никто не знает.
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