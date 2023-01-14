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    Аршавин: «Сборной России не дадут сыграть на ЧМ-2026»

    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что команду не допустят к участию в следующем чемпионате мира.

    – РФС в конце прошлого года отложил принятие решения по вопросу перехода в Азию. Как в итоге поведет себя наше футбольное начальство?

    – Трудно что-то прогнозировать. Я знаю нынешних руководителей РФС. В принципе это профессиональные люди, которые давно в футболе.

    Думаю, они выберут самое лучшее решение в тех обстоятельствах, которые будут на тот момент.

    – РФС правильно сделал, что не стал в конце декабря принимать решение по Азии?

    – Думаю, они просто отложили принятие какого-либо решения. Лично мне без разницы, что будет. Я приму всe что угодно.

    – Стоило ли затягивать с этим вопросом? Перейди РФС в Азию сейчас, появился бы шанс попасть на ЧМ-2026.

    Мы и так не попадем на него. Не дадут нам там сыграть (улыбается). Я так думаю. Думаю, бан этот на много лет. Зависит от того, как завершится конфликт.

    – Нам стоит до упора ждать своего возвращения в УЕФА? Или если всe затянется, то всe же принимать решение по вступлению в Азию?

    Мне кажется, нам надо заниматься своим футболом. Каждый должен на своем месте максимально хорошо делать свое дело. И все вместе мы должны развивать футбол в своей стране.

    Понятно, что все мы хотим играть в еврокубках. Но если мы будем только ждать, то ничего хорошего тоже не будет. Надо не только ждать, но и делать – заниматься развитием футбола внутри страны.

    – Это возможно в условиях отсутствия практики международных матчей?

    – Значит, надо искать другие международные матчи. Мы вот в «Зените» стараемся играть с турецкими, иранскими командами на сборах.

    Может быть, еще кто-то появится. Посмотрим. Жизнь движется вперед, и как будет дальше, никто не знает.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2828

      nemolod 9 минут назад

      Хуже нет,чем ждать и догонять! А при нынешней тактике ожидания (при котором все останется как есть) играть не дадут не то что до 26-го,но и 36-го,а за это время футбол профессиональный останется разве что в пределах двух столиц,так как число спонсоров резко сократится равно как и уменьшатся в разы выделяемые суммы по всем известным событиям! Ну а пока нынешние футбольные структуры цепляются за трансферную жилу,которая еще пока есть,но которая тоже скоро начнет истощаться! Видимо, должна в нашем футбольном хозяйстве наступить полная ж о п а или полный облом,после которого РФС начнет что-то реально делать!

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      Рейтинг: +150

      ПалкоВводецъ (returned) 38 минут назад

      Кто знает, кто знает что произойдёт до 2026 года. К тому времени окраину точно денацифицируют, а то и весь Еврорейх. Польша, как гиена Европы с Прибалтами тормозами по жизни явно на это нарываются. Гыгыгы

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