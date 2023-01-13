Вегхорст прошел медосмотр для «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Бешикташа» Вут Вегхорст продолжит карьеру в «МЮ».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний форвард успешно прошел медосмотр в английском клуба. Все документы подписаны.
«МЮ» арендует футболиста у «Бернли» до конца сезона без права выкупа.
- Рыночная стоимость Вегхорста – 14 миллионов евро.
- «Бешикташ» арендовал его у «Бернли» до конца сезона.
- В составе турецкой команды форвард забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо