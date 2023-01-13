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    Игроки «Зенита» вышли из отпуска

    Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и проходят медосмотр, сообщает «Матч ТВ».

    В пятницу в первой группе медобследование проходят вратари Михаил Кержаков, Даниил Одоевский и Александр Васютин, защитники Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков и Данил Круговой, полузащитники Зелимхан Бакаев, Густаво Мантуан, Далер Кузяев и нападающий Иван Сергеев.

    Остальные игроки «Зенита» пройдут медосмотр в субботу. В воскресенье команда отправится на сбор в Катар.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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