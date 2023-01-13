Игроки «Зенита» вышли из отпуска

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и проходят медосмотр, сообщает «Матч ТВ».

В пятницу в первой группе медобследование проходят вратари Михаил Кержаков, Даниил Одоевский и Александр Васютин, защитники Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков и Данил Круговой, полузащитники Зелимхан Бакаев, Густаво Мантуан, Далер Кузяев и нападающий Иван Сергеев.

Остальные игроки «Зенита» пройдут медосмотр в субботу. В воскресенье команда отправится на сбор в Катар.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.

Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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