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    Гончаренко объяснил расторжение контракта с Уруновым

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал, почему клуб прекратил сотрудничество с полузащитником Остоном Уруновым.

    «Остон сам себя спалил. У нас был матч в гостях против «Сочи». Урунов был в раздевалке, разминался, все готовились к игре.

    Вдруг – он взрывается, начинает бегать по всей раздевалке. Я думаю: «Что случилось?». А он всe бегает, ругается, потом подлетает ко мне и говорит: «Меня нет в протоколе на матч! Мне друзья прислали. Вот, посмотрите! Чего вы меня тогда взяли сюда?».

    Я ему: «Слушай, ты нормальный или нет? Все, кто в раздевалке, заявлены на игру. Ты кому веришь? Мне или другу, который тебе это прислал».

    Остон реально был в заявке, но в запасе, а ему друг что-то непонятное прислал. Но после такого эмоционального взрыва я понимал, что он уже не готов к матчу.

    На следующий день после той игры с «Сочи» сказал Григорию Викторовичу [Иванову], что по моему мнению его надо отправить. А он мне: «Ну считаешь – отправляй». Мы и отправили.

    Остон нормально отреагировал, никаких криков и возмущений не было. Я объяснил ситуацию: «Тебе надо играть, а я тебе этого не гарантирую», – сказал Гончаренко.

    • Урунов выступал за «Урал» со 2 сентября по 25 октября 2022 года.
    • Он поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 79 минут.
    • До сих пор хавбек остается без команды.

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    Источник: «Чемпионат»

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