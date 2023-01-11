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    «Лора не прошел, плохо слышу!». Джикия накричал на журналистов из-за вопросов о Промесе

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия отказался отвечать на вопросы о полузащитнике Квинси Промесе, который не приехал на медосмотр столичного клуба.

    «Я ни слова не скажу — мне клуб запретил. Лора не прошeл, плохо слышу», – кричал Джикия журналистам.

    • По информации «СЭ», голландец пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям.
    • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6117

      Давид59 1 час назад

      Если человек медосмотр не прошёл (а именно ЛОРа), надо лечиться, а не сборы проходить.

      0
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      Рейтинг: +1132

      ВасяК > Давид59 51 минуту назад

      Он прикалывается!!!

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