«Лора не прошел, плохо слышу!». Джикия накричал на журналистов из-за вопросов о Промесе

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отказался отвечать на вопросы о полузащитнике Квинси Промесе, который не приехал на медосмотр столичного клуба.

«Я ни слова не скажу — мне клуб запретил. Лора не прошeл, плохо слышу», – кричал Джикия журналистам.

По информации «СЭ», голландец пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям.

Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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