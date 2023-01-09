Вегхорст уверен, что перейдет в «Манчестер Юнайтед». Он не хочет упустить такой шанс

Нападающий Вут Вегхорст собирается сменить команду во время зимнего трансферного окна.
30-летний футболист уверен, что перейдет в «Манчестер Юнайтед». Он не хочет упустить такой шанс.
Сейчас «МЮ» ведет переговоры с «Бешикташем» и «Бернли» по поводу перехода голландца.
- Рыночная стоимость Вегхорста – 14 миллионов евро.
- «Бешикташ» арендовал его у «Бернли» до конца сезона.
- В составе турецкой команды форвард забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: твиттер Фабрицио Романо