Вегхорст уверен, что перейдет в «Манчестер Юнайтед». Он не хочет упустить такой шанс

Нападающий Вут Вегхорст собирается сменить команду во время зимнего трансферного окна.

30-летний футболист уверен, что перейдет в «Манчестер Юнайтед». Он не хочет упустить такой шанс.

Сейчас «МЮ» ведет переговоры с «Бешикташем» и «Бернли» по поводу перехода голландца.

Рыночная стоимость Вегхорста – 14 миллионов евро.

«Бешикташ» арендовал его у «Бернли» до конца сезона.

В составе турецкой команды форвард забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.

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