Байрамян назвал лучших игроков РПЛ

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, каких футболистов он считает лучшими в чемпионате России.

– Кто для тебя лучший игрок РПЛ?

– Назову Николая Комличенко. Сколько он забил, сколько пенальти заработал. Человек делает такие результативные действия! По мне, он один из лучших точно.

Кого бы назвал не из «Ростова»? В «Зените», «Спартаке» есть заметные ребята...

Но давай я лучше земляка поддержу – Эдуарда Сперцяна. Считаю он провел шикарный отрезок. Несмотря на то, что у «Краснодара» осталось несколько хороших легионеров, тот же Кордоба, Эдик играл ключевую роль.

Комличенко в этом сезоне забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 20 матчах.

В активе Сперцяна 10 забитых мячей и 6 результативных передач в 21 игре.

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