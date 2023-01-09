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Байрамян назвал лучших игроков РПЛ

9 января 2023, 12:55
4

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, каких футболистов он считает лучшими в чемпионате России.

– Кто для тебя лучший игрок РПЛ?

– Назову Николая Комличенко. Сколько он забил, сколько пенальти заработал. Человек делает такие результативные действия! По мне, он один из лучших точно.

Кого бы назвал не из «Ростова»? В «Зените», «Спартаке» есть заметные ребята...

Но давай я лучше земляка поддержу – Эдуарда Сперцяна. Считаю он провел шикарный отрезок. Несмотря на то, что у «Краснодара» осталось несколько хороших легионеров, тот же Кордоба, Эдик играл ключевую роль.

  • Комличенко в этом сезоне забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 20 матчах.
  • В активе Сперцяна 10 забитых мячей и 6 результативных передач в 21 игре.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Байрамян Хорен Комличенко Николай Сперцян Эдуард
Комментарии (4)
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авалон
1673258489
Че , какой он лучший, смешно даже
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SLADE2019
1673260056
И Комличенко, и Сперцян выдают хороший сезон. Вполне приемлемый выбор.
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zigbert
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Комличенко действительно раскрылся в Ростове. Может это и есть его команда?
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