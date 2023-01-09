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    Байрамян назвал лучших игроков РПЛ

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, каких футболистов он считает лучшими в чемпионате России.

    – Кто для тебя лучший игрок РПЛ?

    – Назову Николая Комличенко. Сколько он забил, сколько пенальти заработал. Человек делает такие результативные действия! По мне, он один из лучших точно.

    Кого бы назвал не из «Ростова»? В «Зените», «Спартаке» есть заметные ребята...

    Но давай я лучше земляка поддержу – Эдуарда Сперцяна. Считаю он провел шикарный отрезок. Несмотря на то, что у «Краснодара» осталось несколько хороших легионеров, тот же Кордоба, Эдик играл ключевую роль.

    • Комличенко в этом сезоне забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 20 матчах.
    • В активе Сперцяна 10 забитых мячей и 6 результативных передач в 21 игре.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +862

      SLADE2019 1 час назад

      И Комличенко, и Сперцян выдают хороший сезон. Вполне приемлемый выбор.

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      Рейтинг: +29

      авалон 2 часа назад

      Че , какой он лучший, смешно даже

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      Рейтинг: +82

      То ли ещё будет > авалон 13 минут назад

      Человек назвал из ближайшего круга, что вполне естественно. Хотя он (Комличенко), действительно проводит хороший сезон, не то что в Динамо.

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