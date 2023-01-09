Зарема отреагировала на то, что отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о сумме отступных в контракте Владимира Сычевого с «Крыльями Советов».

«Зенит» может приобрести форварда за 200 миллионов рублей.

Для остальных клубов выкуп игрока обойдется в 1 миллиард.

«Где справедливость, что отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов? Спросите у Дюкова», – сказала Зарема.

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