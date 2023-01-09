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    Зарема отреагировала на то, что отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о сумме отступных в контракте Владимира Сычевого с «Крыльями Советов».

    • «Зенит» может приобрести форварда за 200 миллионов рублей.
    • Для остальных клубов выкуп игрока обойдется в 1 миллиард.

    «Где справедливость, что отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов? Спросите у Дюкова», – сказала Зарема.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1825

      alefreddy 3 минуты назад

      сомнительный трансфер с прицелом в контракте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11075

      alp 5 минут назад

      ее забыли спросить, что там в контрактах указывать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17444

      ilichkadr 50 минут назад

      Зарема, а Дюков в РФС занимает должность маркетолога-экономиста?

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