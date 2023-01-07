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    Дешам: «Минимум 5 игроков Франции не соответствовали уровню финала ЧМ-2022»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам недоволен игрой ряда своих футболистов в финале чемпионата мира-2022 против Аргентины. Южноамериканцы победили в серии пенальти.

    «Четыре-пять наших игроков были не очень хороши физически. Они были в основе. Для некоторых из них это был первый финал.

    60 минут нашей команды на поле не было. Потом мы вернулись.

    Из 11 наших игроков основы были минимум пять, которые не соответствовали уровню матча и соперника», – сказал Дешам.

    • Тренер накануне продлил контракт с командой до 2026 года.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2134

      Dr.Metal 7 минут назад

      Ну выставил в состав, значит ты и отвечай парень

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      Рейтинг: +12690

      Алексей З 51 минуту назад

      Интересно , а этих 4-5 игроков кто в состав ввёл ?
      Дембеле слабейший на всём ЧМ , тренер этого не видел ?
      Вас и с Англией 75-80 минут не было на поле и до ошибки защитника аргентинцев отсутствовали.
      С такой "бомбой" и такой футбол грустный.
      Светлое пятно ( до финала) перевод Гризманна в полузащиту, хоть кто-то созиданием занимался.
      С заменами постоянно опаздывал.
      Выиграл в просто "слабейшем" ( по игре ) мундиале-18 года. Сейчас и 2-ое место не заслуживали , а как в ЛН играете.
      Стыд и позор. ИМХО

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      Рейтинг: +968

      Fialet 59 минут назад

      Как говорится, сказал "А"... Называй уж по именам.

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      Рейтинг: +12206

      Вомбат 1 час назад

      Если бы не этот тренер, сборная Франции без Канте и Бензема, с постаревшими Жиру и Гризманном не дошла бы до финала, а если бы и дошла, проиграла бы уже в основное время. Французы же проиграли только по пенальти, и только благодаря нефутбольным трюкам аргентинского вратаря и нерешительности польского судьи. Напомнило, как трюк Матерацци лишил Францию золота ЧМ 2006.

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      Рейтинг: +18628

      Cleaner 2 часа назад

      ТРЕНЕР не соответствовал уровню ЧМ...(

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      Рейтинг: +453

      Stavr007 > Cleaner 1 час назад

      при этом взяв его уже один раз( и едва второй не взял ))

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      Рейтинг: +1085

      сутулая собака и лисы > Stavr007 1 час назад

      да ему лижбы рот открыть.
      есть такие люди, говно в головах, но любят высказывать мнение.

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      Рейтинг: +155

      Dart Veider > Stavr007 24 минуты назад

      Еще серебро Евро 2016 года брал

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