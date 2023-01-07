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  • Дешам: «Минимум 5 игроков Франции не соответствовали уровню финала ЧМ-2022»

Дешам: «Минимум 5 игроков Франции не соответствовали уровню финала ЧМ-2022»

7 января 2023, 20:19
13

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам недоволен игрой ряда своих футболистов в финале чемпионата мира-2022 против Аргентины. Южноамериканцы победили в серии пенальти.

«Четыре-пять наших игроков были не очень хороши физически. Они были в основе. Для некоторых из них это был первый финал.

60 минут нашей команды на поле не было. Потом мы вернулись.

Из 11 наших игроков основы были минимум пять, которые не соответствовали уровню матча и соперника», – сказал Дешам.

  • Тренер накануне продлил контракт с командой до 2026 года.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Чемпионат мира Франция Аргентина Дешам Дидье
Комментарии (13)
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Вомбат
1673113736
Если бы не этот тренер, сборная Франции без Канте и Бензема, с постаревшими Жиру и Гризманном не дошла бы до финала, а если бы и дошла, проиграла бы уже в основное время. Французы же проиграли только по пенальти, и только благодаря нефутбольным трюкам аргентинского вратаря и нерешительности польского судьи. Напомнило, как трюк Матерацци лишил Францию золота ЧМ 2006.
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Fialet
1673116197
Как говорится, сказал "А"... Называй уж по именам.
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Dr.Metal
1673119337
Ну выставил в состав, значит ты и отвечай парень
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САДЫЧОК
1673167285
Дешам другое хотел сказать .. Дембеле сдал матч.
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Lilipyt
1673215897
Бензема мог играть с 1/8 и сам ему отказал. а теперь плачет, что кто то там не соответствует фиалу. Сам себе ЧМ усложнил и завалил финал
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Ziklop
1673259194
тренер тоже не потянул! это радует, жду объяснений после следующего обсёра!
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