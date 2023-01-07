Дешам: «Минимум 5 игроков Франции не соответствовали уровню финала ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам недоволен игрой ряда своих футболистов в финале чемпионата мира-2022 против Аргентины. Южноамериканцы победили в серии пенальти.

«Четыре-пять наших игроков были не очень хороши физически. Они были в основе. Для некоторых из них это был первый финал.

60 минут нашей команды на поле не было. Потом мы вернулись.

Из 11 наших игроков основы были минимум пять, которые не соответствовали уровню матча и соперника», – сказал Дешам.

Тренер накануне продлил контракт с командой до 2026 года.

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