«Краснодар» перехватил тренера Ивича у «Партизана»

«Партизан» хотел назначить на пост главного тренера Владимира Ивича, который в итоге возглавил «Краснодар».
«Клуб из Белграда проявлял интерес к сербскому специалисту еще с лета, но тогда Ивич выбрал вариант с «Маккаби».
Этой зимой у серба было два предложения: от «Партизана» и «Краснодара». Представители российского клуба были настойчивее, а проект Галицкого заинтересовал серба, поэтому он выбрал вариант продолжения тренерской карьеры в РПЛ», – сообщил источник Sport24.
- «Краснодар» объявил о заключении контракта с Ивичем 4 января.
- Стороны подписали договор на 2 года.
- Балканец сменил Александра Сторожука.
- Краснодарцы ушли на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
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Источник: Sport24