«Краснодар» перехватил тренера Ивича у «Партизана»

«Партизан» хотел назначить на пост главного тренера Владимира Ивича, который в итоге возглавил «Краснодар».

«Клуб из Белграда проявлял интерес к сербскому специалисту еще с лета, но тогда Ивич выбрал вариант с «Маккаби».

Этой зимой у серба было два предложения: от «Партизана» и «Краснодара». Представители российского клуба были настойчивее, а проект Галицкого заинтересовал серба, поэтому он выбрал вариант продолжения тренерской карьеры в РПЛ», – сообщил источник Sport24.

«Краснодар» объявил о заключении контракта с Ивичем 4 января.

Стороны подписали договор на 2 года.

Балканец сменил Александра Сторожука.

Краснодарцы ушли на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

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