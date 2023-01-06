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    «Краснодар» перехватил тренера Ивича у «Партизана»

    «Партизан» хотел назначить на пост главного тренера Владимира Ивича, который в итоге возглавил «Краснодар».

    «Клуб из Белграда проявлял интерес к сербскому специалисту еще с лета, но тогда Ивич выбрал вариант с «Маккаби».

    Этой зимой у серба было два предложения: от «Партизана» и «Краснодара». Представители российского клуба были настойчивее, а проект Галицкого заинтересовал серба, поэтому он выбрал вариант продолжения тренерской карьеры в РПЛ», – сообщил источник Sport24.

    • «Краснодар» объявил о заключении контракта с Ивичем 4 января.
    • Стороны подписали договор на 2 года.
    • Балканец сменил Александра Сторожука.
    • Краснодарцы ушли на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27890

      JTherry 2 часа назад

      краснодар "спартизанил" Ивича...)

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