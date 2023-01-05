Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Может, Левандовски хочет стать политиком». Джикия – об отказе Польши играть с Россией

«Может, Левандовски хочет стать политиком». Джикия – об отказе Польши играть с Россией

5 января 2023, 14:57
1

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы об отстранении сборной России от участия в стыковых матчах ЧМ-2022.

– Как ты воспринял слова Левандовски и остальных футболистов, отказавшихся играть с Россией в стыках?

– Может, Левандовски хочет стать политиком... Странно, что футболисты, которые всегда говорили, что спорт вне политики и правильно себя вели, вдруг так переобулись.

Когда ты спортсмен такого уровня, то как минимум не надо агитировать и настраивать. Есть мнение – оставь его при себе.

Те же боснийцы публично заявили, что не будут с нами играть в товарищеском матче. Ну вы свяжитесь со своей федерацией и решите это там у себя. Чего вы хайпуете?

– Если сыграешь против Левандовски, пожмешь ему руку?

– Да, спокойно. Захочет ли он пожать в ответ или нет – пусть сам решает.

– Тебе не кажется, что если бы не принципиальность поляков, то в УЕФА не зашли бы так далеко и не исключали Россию?

– Поляки тоже хотят для себя лучшего исхода. Это стратегический ход. Я думал, что мы сыграем на нейтральном поле.

– Карпин сказал, что на месте поляков поступил бы так же.

– Опять же, это стратегия. Вот Польша и поиграла на чемпионате мира...

– Швеция и Чехия тоже были в нашей сетке плей-офф – вы обсуждали это с Кралом, Ларссоном?

– А что с ними обсуждать? Они взяли и уехали. Я с ними больше не на связи.

  • Польша квалифицировалась на чемпионат мира, где дошла до 1/8 финала.
  • Россию отстранили от международных турниров на неопределенный срок.
  • Сборная уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Джикия оценил свой дебют за «Локомотив» 1
«Ахмат» рикошетом от Джикии забил гол на 83-й минуте – защитник дебютировал за «Локо», выйдя на 82-й 8
Галактионов оценил игру Джикии в матче со «Спартаком»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Польша Левандовски Роберт Джикия Георгий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
koli4ka
1672923578
Ребята из "Бомбардира" вроде же ЧМ-2022 уже давно закончился,а вы вонь прошлогоднюю весеннюю захудалую всё ещё на зубах смакуете. Кариеса вместе с копытаном Джикия не боитесь ли?...
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
1
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
8
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
1
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
11
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
22
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
Вчера, 10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
4 сентября
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
4 сентября
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
4 сентября
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+