«Может, Левандовски хочет стать политиком». Джикия – об отказе Польши играть с Россией

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы об отстранении сборной России от участия в стыковых матчах ЧМ-2022.

– Как ты воспринял слова Левандовски и остальных футболистов, отказавшихся играть с Россией в стыках?

– Может, Левандовски хочет стать политиком... Странно, что футболисты, которые всегда говорили, что спорт вне политики и правильно себя вели, вдруг так переобулись.

Когда ты спортсмен такого уровня, то как минимум не надо агитировать и настраивать. Есть мнение – оставь его при себе.

Те же боснийцы публично заявили, что не будут с нами играть в товарищеском матче. Ну вы свяжитесь со своей федерацией и решите это там у себя. Чего вы хайпуете?

– Если сыграешь против Левандовски, пожмешь ему руку?

– Да, спокойно. Захочет ли он пожать в ответ или нет – пусть сам решает.

– Тебе не кажется, что если бы не принципиальность поляков, то в УЕФА не зашли бы так далеко и не исключали Россию?

– Поляки тоже хотят для себя лучшего исхода. Это стратегический ход. Я думал, что мы сыграем на нейтральном поле.

– Карпин сказал, что на месте поляков поступил бы так же.

– Опять же, это стратегия. Вот Польша и поиграла на чемпионате мира...

– Швеция и Чехия тоже были в нашей сетке плей-офф – вы обсуждали это с Кралом, Ларссоном?

– А что с ними обсуждать? Они взяли и уехали. Я с ними больше не на связи.

Польша квалифицировалась на чемпионат мира, где дошла до 1/8 финала.

Россию отстранили от международных турниров на неопределенный срок.

Сборная уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

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