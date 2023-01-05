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    «Может, Левандовски хочет стать политиком». Джикия – об отказе Польши играть с Россией

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы об отстранении сборной России от участия в стыковых матчах ЧМ-2022.

    – Как ты воспринял слова Левандовски и остальных футболистов, отказавшихся играть с Россией в стыках?

    – Может, Левандовски хочет стать политиком... Странно, что футболисты, которые всегда говорили, что спорт вне политики и правильно себя вели, вдруг так переобулись.

    Когда ты спортсмен такого уровня, то как минимум не надо агитировать и настраивать. Есть мнение – оставь его при себе.

    Те же боснийцы публично заявили, что не будут с нами играть в товарищеском матче. Ну вы свяжитесь со своей федерацией и решите это там у себя. Чего вы хайпуете?

    – Если сыграешь против Левандовски, пожмешь ему руку?

    – Да, спокойно. Захочет ли он пожать в ответ или нет – пусть сам решает.

    – Тебе не кажется, что если бы не принципиальность поляков, то в УЕФА не зашли бы так далеко и не исключали Россию?

    – Поляки тоже хотят для себя лучшего исхода. Это стратегический ход. Я думал, что мы сыграем на нейтральном поле.

    – Карпин сказал, что на месте поляков поступил бы так же.

    – Опять же, это стратегия. Вот Польша и поиграла на чемпионате мира...

    – Швеция и Чехия тоже были в нашей сетке плей-офф – вы обсуждали это с Кралом, Ларссоном?

    – А что с ними обсуждать? Они взяли и уехали. Я с ними больше не на связи.

    • Польша квалифицировалась на чемпионат мира, где дошла до 1/8 финала.
    • Россию отстранили от международных турниров на неопределенный срок.
    • Сборная уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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