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    «Осадок небольшой остался». Джикия – об уходе Ваноли из «Спартака»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о том, как Паоло Ваноли покинул пост главного тренера московской команды.

    «Я был немного разочарован тем, что когда мы попрощались в Москве на банкете по случаю победы в Кубке, то уже тогда было какое-то ощущение, что все – он не приедет.

    Это было видно по разговору, по настроению, по его ответам: он тяжело отвечал на вопросы про будущее.

    Я узнал, что потом Ваноли прилетал в Москву и не увиделся ни с кем... Никому не написал, даже не заехал к команде. Вот это меня очень расстроило.

    Мы точно помогли ему как тренеру, ведь «Спартак» для него – первая большая команда.

    В плане футбола с Ваноли у нас все было нормально, хорошие тренировки. Меня больше расстроило то, как он ушел. Осадок небольшой остался», – заявил Джикия.

    • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.
    • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
    • В ноябре тренера назначила «Венеция».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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