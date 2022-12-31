Икарди может стать одноклубником Роналду в «Аль-Насре»

«Аль-Наср» собирается подписать еще одного нападающего вслед за Криштиану Роналду.

Трансферной целью саудовского клуба стал Мауро Икарди.

«Аль-Наср» уже связывался с окружением 29-летнего футболиста. Первая реакция аргентинца на возможный переход была положительной.

С сентября Икарди выступает за «Галатасарай» на правах аренды.

Он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 6 матчах.

Форвард связан до 2024 года контрактом с «ПСЖ».

Его рыночная стоимость – 17,5 миллиона евро.

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