Дюков рассказал, в каком случае РФС вернется к варианту с переходом в Азию

Президент РФС Александр Дюков назвал условие, при котором российский футбол снова будет открыт для ухода в Азиатскую конфедерацию.
«Большинство клубов поддерживают возможность перехода в Азию, здесь ничего не изменилось. Но сейчас принято такое решение.
Рабочая группа создаeтся. Надеемся, что в неe войдeт не только УЕФА, но и ФИФА, и МОК. Главная задача – найти решение, которое поможет нам как можно быстрее вернуться.
Мы прорабатываем вариант скорейшего возвращения в УЕФА. Если мы поймeм, что это в итоге невозможно – вернeмся к азиатскому варианту», – заявил Дюков.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: «Чемпионат»