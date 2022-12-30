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    Дюков рассказал, в каком случае РФС вернется к варианту с переходом в Азию

    Президент РФС Александр Дюков назвал условие, при котором российский футбол снова будет открыт для ухода в Азиатскую конфедерацию.

    «Большинство клубов поддерживают возможность перехода в Азию, здесь ничего не изменилось. Но сейчас принято такое решение.

    Рабочая группа создаeтся. Надеемся, что в неe войдeт не только УЕФА, но и ФИФА, и МОК. Главная задача – найти решение, которое поможет нам как можно быстрее вернуться.

    Мы прорабатываем вариант скорейшего возвращения в УЕФА. Если мы поймeм, что это в итоге невозможно – вернeмся к азиатскому варианту», – заявил Дюков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:57
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3989

      Кузьмич на трибуне 34 минуты назад

      Не вижу никакой перспективы в Европе. Европа под полным диктатом США. В США будут решать:" На какой срок Россия будет исключена из Европейских турниров, а возможно и Олимпийских и всех международных" . Поэтому если есть возможность перехода в Азиатские федерации, нужно переходить, иначе европейские чиновники будут водить нас за нос ещё 10лет. Точно так же как и с Минскими мирными соглашениями. Только жёсткая позиция по уходу из Европейских федераций , даст понять , что Россия унижаться не собирается.

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      Рейтинг: +949

      Fialet 43 минуты назад

      Да никогда не вернётся, постоят на коленях, потом России позволят играть на нейтральных полях без флага и гимна.

      0
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      Рейтинг: +349

      НикКин 50 минут назад

      Как Газпром по больше контрактов газовых заключит в азии так и перейдут )))

      0
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      Рейтинг: +99475

      zigbert 1 час назад

      Видно что с принятием решения запутались полностью.

      1
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      Рейтинг: +986

      ScarlettOgusania > zigbert 39 минут назад

      Создаётся впечатление от "создания рабочих групп", что все боятся принять окончательное решение - переходить в АФК или ждать, когда УЕФА ответит на реверансы Дюкова, "а вдруг?"

      0
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      Рейтинг: +2027

      morgan59 1 час назад

      Включили заднюю. Решили переждать ещё годик. Посмотреть куда выведет кривая. С одной стороны азиатские турниры очень привлекательны в обозримом будущем, а с другой стороны сложности с логистикой . То ли лететь в Лиссабон, то ли в Австралийские города. То ли в Германию то ли во Вьетнам или Индию.
      Но я бы приложил все усилия, для перехода в Азию, а в случае перехода , просто помахал бы Европе ручкой. В Европе разрастается большой экономический кризис, поможем им разориться и развалиться.

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      Рейтинг: +949

      Fialet > morgan59 44 минуты назад

      Как пел классик - "Что ж ты фраер сдал назад".

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      Рейтинг: +11371

      alex1951 1 час назад

      Дюков -Власть. Каждый во власти хочет громко пукнуть. Ну пукнул и что...
      Ребята какая нах Азия...Эти все фантазии от безысходности...
      Как там было в фильме ,,Иван Вазылевичь меняет профессию,, ......И тебя вылечим)))

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      Рейтинг: +1019

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      есть одно простое "решение" вернуться в УЕФА.
      но на кону земля богатая залежами железных руд, алюминия, угля (и много чем).
      ой... простите, глупости пишу.
      на кону жизни россиян и защита* их от нацистов.
      za дедов! za отчизну!

      *в защиту россиян так же входит поднятие пенсионного возраста и новая конституция с пунктом об обнулении.

      2
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      Рейтинг: +823

      г.Онега 2 часа назад

      найти решение ,вот решение ждать конец сво и тогда создавать рабочую группу и только тогда начнутся какие то продвижки в том плане в первый год даже второй и третий возможно после окончание сво нас не допустят по крайне мере с гимном с триколором и на наших стадионах (возможно под нейтральным флагом на нейтральном поле без болельщиков возможно после окончание сво но нефакт )

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      Рейтинг: +20519

      derrik2000 2 часа назад

      "Рабочая группа создаeтся. Надеемся, что в неe войдeт не только УЕФА, но и ФИФА, и МОК. Главная задача – найти решение, которое поможет нам как можно быстрее вернуться.
      Мы прорабатываем вариант скорейшего возвращения в УЕФА. Если мы поймeм, что это в итоге невозможно – вернeмся к азиатскому варианту», – заявил Дюков."
      А зачем? ЗАЧЕМ возвращаться-то??? Азиатский регион стремительно прогрессирует и уже в скором времени и в футболе, и во многих других видах спорта обгонит гейропу!
      Ведь, как он сам сказал, "Большинство клубов поддерживают возможность перехода в Азию, здесь ничего не изменилось."

      Но решение было принято ДРУГОЕ.
      Вот, **ядь, ещё один "славный представитель" нынешней ОРДЫ чинариков. (((

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      Рейтинг: +23840

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      "Ни туда - ни сюда"!!! Это нам загадка-подарок к Новому году. Спасибо! (((

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