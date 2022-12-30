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  • Дюков рассказал, в каком случае РФС вернется к варианту с переходом в Азию

Дюков рассказал, в каком случае РФС вернется к варианту с переходом в Азию

30 декабря 2022, 18:57
16

Президент РФС Александр Дюков назвал условие, при котором российский футбол снова будет открыт для ухода в Азиатскую конфедерацию.

«Большинство клубов поддерживают возможность перехода в Азию, здесь ничего не изменилось. Но сейчас принято такое решение.

Рабочая группа создаeтся. Надеемся, что в неe войдeт не только УЕФА, но и ФИФА, и МОК. Главная задача – найти решение, которое поможет нам как можно быстрее вернуться.

Мы прорабатываем вариант скорейшего возвращения в УЕФА. Если мы поймeм, что это в итоге невозможно – вернeмся к азиатскому варианту», – заявил Дюков.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Азия Россия Дюков Александр
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1672416379
"Ни туда - ни сюда"!!! Это нам загадка-подарок к Новому году. Спасибо! (((
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derrik2000
1672416443
"Рабочая группа создаeтся. Надеемся, что в неe войдeт не только УЕФА, но и ФИФА, и МОК. Главная задача – найти решение, которое поможет нам как можно быстрее вернуться. Мы прорабатываем вариант скорейшего возвращения в УЕФА. Если мы поймeм, что это в итоге невозможно – вернeмся к азиатскому варианту», – заявил Дюков." А зачем? ЗАЧЕМ возвращаться-то??? Азиатский регион стремительно прогрессирует и уже в скором времени и в футболе, и во многих других видах спорта обгонит гейропу! Ведь, как он сам сказал, "Большинство клубов поддерживают возможность перехода в Азию, здесь ничего не изменилось." Но решение было принято ДРУГОЕ. Вот, **ядь, ещё один "славный представитель" нынешней ОРДЫ чинариков. (((
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сутулая собака и лисы
1672417731
есть одно простое "решение" вернуться в УЕФА. но на кону земля богатая залежами железных руд, алюминия, угля (и много чем). ой... простите, глупости пишу. на кону жизни россиян и защита* их от нацистов. za дедов! za отчизну! *в защиту россиян так же входит поднятие пенсионного возраста и новая конституция с пунктом об обнулении.
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alex1951
1672418615
Дюков -Власть. Каждый во власти хочет громко пукнуть. Ну пукнул и что... Ребята какая нах Азия...Эти все фантазии от безысходности... Как там было в фильме ,,Иван Вазылевичь меняет профессию,, ......И тебя вылечим)))
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morgan59
1672418946
Включили заднюю. Решили переждать ещё годик. Посмотреть куда выведет кривая. С одной стороны азиатские турниры очень привлекательны в обозримом будущем, а с другой стороны сложности с логистикой . То ли лететь в Лиссабон, то ли в Австралийские города. То ли в Германию то ли во Вьетнам или Индию. Но я бы приложил все усилия, для перехода в Азию, а в случае перехода , просто помахал бы Европе ручкой. В Европе разрастается большой экономический кризис, поможем им разориться и развалиться.
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zigbert
1672419845
Видно что с принятием решения запутались полностью.
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Fialet
1672421670
Да никогда не вернётся, постоят на коленях, потом России позволят играть на нейтральных полях без флага и гимна.
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Кузьмич на трибуне
1672422165
Не вижу никакой перспективы в Европе. Европа под полным диктатом США. В США будут решать:" На какой срок Россия будет исключена из Европейских турниров, а возможно и Олимпийских и всех международных" . Поэтому если есть возможность перехода в Азиатские федерации, нужно переходить, иначе европейские чиновники будут водить нас за нос ещё 10лет. Точно так же как и с Минскими мирными соглашениями. Только жёсткая позиция по уходу из Европейских федераций , даст понять , что Россия унижаться не собирается.
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aldo conte
1672452706
Самое правильное решение - закончить СВО и провести переговоры, и не надо будет никуда переходить и никого пугать своими переходами. "Ребята, давайте жить дружно!"
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TOMSON
1672460954
Вероятнее всего данный вопрос не РФС решать будет. Это явно политические дела и футбол должен следовать одним курсом, что и страна. А страна еще не определилась.
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