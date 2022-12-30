Майк Тайсон отреагировал на смерть Пеле

Боксер Майк Тайсон опубликовал в соцсетях сообщение в связи со смертью легендарного Пеле.
«Мне был 21 год, и я мечтал познакомиться с кем-то из великих людей.
Пеле был добродушным человеком, который ни о ком не говорил плохого.
Покойся с миром», – написал Тайсон, прикрепив совместное фото с бразильцем.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
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Источник: «Бомбардир»