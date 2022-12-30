«Енисей» сообщил о переговорах с клубом РПЛ по переходу тренера Горлова

«Енисей» подтвердил наличие переговоров с клубом РПЛ по поводу выкупа главного тренера команды Артема Горлова.

Сообщалось, что в услугах 35-летнего специалиста заинтересован «Пари НН».

«Непростое решение, но мы рады, что уже второй раз подряд главным тренером нашей команды интересуется клуб РПЛ.

Только сегодня [29 декабря] начался диалог и в упреждение скептицизма, хочу сказать: мы, прежде всего, защищаем интересы клуба», – сказал директор «Енисея» Алексей Ивахов.

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