Семшов назвал лучшего российского игрока, которого он видел

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов высказался об экс-полузащитнике «Зенита» Андрее Аршавине.

— Лучший российский игрок, которого видели?

— Аршавин. В то время вообще было достаточно игроков, которых можно было вспомнить, хотя они даже в сборную не привлекались. Но Аршавин больше на слуху — и в сборной показал себя, некоторые матчи, можно сказать, вытаскивал.

Хиддинк не ошибся в нем, когда взял на Евро‑2008, несмотря на два матча дисквалификации. Все помнят игры со сборными Швеции и Нидерландов.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно