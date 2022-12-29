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    Семшов назвал лучшего российского игрока, которого он видел

    Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов высказался об экс-полузащитнике «Зенита» Андрее Аршавине.

    — Лучший российский игрок, которого видели?

    — Аршавин. В то время вообще было достаточно игроков, которых можно было вспомнить, хотя они даже в сборную не привлекались. Но Аршавин больше на слуху — и в сборной показал себя, некоторые матчи, можно сказать, вытаскивал.

    Хиддинк не ошибся в нем, когда взял на Евро‑2008, несмотря на два матча дисквалификации. Все помнят игры со сборными Швеции и Нидерландов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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