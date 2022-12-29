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    Семшов рассказал, что мог перейти в «Вильярреал» в начале нулевых

    Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов рассказал о несостоявшемся переходе в «Вильярреал» в начале нулевых.

    — В конце карьеры вас звали в Саудовскую Аравию. А были предложения из топ‑лиги?

    — Когда играл с «Торпедо» в Кубке УЕФА, были разговоры по испанскому «Вильярреалу». Интерес был, но до конкретики не дошло.

    А так уехать я мог разве что после тридцати, а зачем ехать в Европу на год? Надо минимум на три, чтобы понять культуру, привыкнуть к чемпионату. Но таких предложений не было.

    — О чем‑нибудь сожалеете по итогам карьеры?

    — В карьере точно нет. Может, не хватает для полного счастья Лиги чемпионов. Я от нее будто бегал: вышел с «Динамо» — ушел в «Зенит», потом вывел «Зенит» — ушел в «Динамо». Вот и не поиграл в Лиге чемпионов.

    • Семшов выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов».
    • Вместе со сборной России он выиграл бронзу Евро-2008.

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    Источник: «Матч ТВ»

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