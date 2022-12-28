Тарасов объяснился за шутку на тему секса с четырехлетней дочерью

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов оправдался за шутку на тему секса во время игры с четырехлетней дочерью.

«Бывают неудачные шутки. Исправимся», – написал игрок.

«Папа неудачно пошутил», – сказала дочь Тарасова.

35-летний Тарасов еще официально не завершил карьеру.

Больше всего матчей в карьере Тарасов провел в «Локомотиве» (2010-2019 годы).

Игрок провел 8 матчей и забил гол за сборную России.

Тарасов с женой снялись в эротической фотосессии

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