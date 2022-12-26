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    Пять кандидатов «Реала» на замену Анчелотти

    «Реал» постепенно готовится к уходу главного тренера Карло Анчелотти. Его контракт действует до 2024 года.

    У мадридцев есть шорт-лист из пяти кандидатов на замену итальянцу:

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    Источник: El Nacional

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12200

      DeStar 25 минут назад

      по мне так все бред
      разве что нагельсман опыт имеет
      да,пример зидана показал - что возможно все, но нельзя пытаться выехать топ клубу со звездами за счет тренеров без опыта вообще в "топ футболе" или с минимальным опытом, какой алонсо или рауль?, какой еще арбелоа? с ума сошли. Тут даже тухель - уже пойдет, а вообще что за дичь, анчелотти опять чем-то не устраивает? все гуд же, продлите его до 2024 того же и живите спокойно

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      Рейтинг: +23809

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      100% ни одного не будет. Это же Реал.

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      Рейтинг: +1770

      jek718875 2 часа назад

      Рауля хачу

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      Рейтинг: +8679

      vladik12 > jek718875 1 час назад

      Какому?

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