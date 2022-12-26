Пять кандидатов «Реала» на замену Анчелотти

«Реал» постепенно готовится к уходу главного тренера Карло Анчелотти. Его контракт действует до 2024 года.

У мадридцев есть шорт-лист из пяти кандидатов на замену итальянцу:

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