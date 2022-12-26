Пять кандидатов «Реала» на замену Анчелотти

по мне так все бред
разве что нагельсман опыт имеет
да,пример зидана показал - что возможно все, но нельзя пытаться выехать топ клубу со звездами за счет тренеров без опыта вообще в "топ футболе" или с минимальным опытом, какой алонсо или рауль?, какой еще арбелоа? с ума сошли. Тут даже тухель - уже пойдет, а вообще что за дичь, анчелотти опять чем-то не устраивает? все гуд же, продлите его до 2024 того же и живите спокойно
«Реал» постепенно готовится к уходу главного тренера Карло Анчелотти. Его контракт действует до 2024 года.
У мадридцев есть шорт-лист из пяти кандидатов на замену итальянцу:
- Юлиан Нагельсман («Бавария»);
- Рауль («Реал Кастилья»);
- Альваро Арбелоа («Реал»-U14);
- Хаби Алонсо («Байер»);
- Томас Тухель (без работы).
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