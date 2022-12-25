Сычевой ответил на вопрос о компенсации фанатам за футболки после смены фамилии

Нападающий Владимир Сычевой теперь будет играть в РПЛ под фамилией отчима Писарский. Однако футболист не планирует компенсировать фанатам деньги за купленные майки под прежней фамилией.

«Буду ли после смены фамилии возмещать траты болельщикам «Оренбурга» за купленные футболки? Так моих футболок ни у кого нет. Почему? Вот так болеют, ха-ха», – сказал Сычевой.

Сегодня игрок перешел в «Крылья Советов».

Самарцы заплатили за лучшего бомбардира сезона РПЛ 100 миллионов рублей.

Сезон возобновится в марте.

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