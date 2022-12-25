В «Оренбурге» рассказали, сколько заработали на трансфере Сычевого в «Крылья Советов»

Не Сычевого,простите,а Писарского.Он папину фамилию сменил,в новую жизнь брать не хочет,не благозвучная она,видимо...
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал продажу форварда Владимира Сычевого в «Крылья Советов».
«Мы обменялись с «Крыльями Советов» письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Договорились о дате трансфера — 5 января сделка будет завершена и Владимир Сычевой станет игроком «Крыльев Советов».
На трансфере Сычевого мы заработаем 100 миллионов рублей, потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов», – сказал Еремякин.
- Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.
- В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.
Какие переходы происходят в РПЛ: лучший бомбардир лиги меняет клуб, «Локо» ждет Пиняева
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию