В «Оренбурге» рассказали, сколько заработали на трансфере Сычевого в «Крылья Советов»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал продажу форварда Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Мы обменялись с «Крыльями Советов» письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Договорились о дате трансфера — 5 января сделка будет завершена и Владимир Сычевой станет игроком «Крыльев Советов».

На трансфере Сычевого мы заработаем 100 миллионов рублей, потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов», – сказал Еремякин.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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