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    В «Оренбурге» рассказали, сколько заработали на трансфере Сычевого в «Крылья Советов»

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал продажу форварда Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

    «Мы обменялись с «Крыльями Советов» письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Договорились о дате трансфера — 5 января сделка будет завершена и Владимир Сычевой станет игроком «Крыльев Советов».

    На трансфере Сычевого мы заработаем 100 миллионов рублей, потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов», – сказал Еремякин.

    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14189

      playsh 24 минуты назад

      Не Сычевого,простите,а Писарского.Он папину фамилию сменил,в новую жизнь брать не хочет,не благозвучная она,видимо...

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      Рейтинг: +66849

      portero 1 час назад

      Для Оренбурга совсем хорошо... дело за "малым" поставить на поток такие сделки.

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