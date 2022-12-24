Судья Марциняк оценил свою работу на финале ЧМ-2022

Главный судья финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией Шимон Марциняк оценил свою работу на матче.

«Есть люди, которые просто ищут шума. Друзья мои, даже французские арбитры прислали мне сообщения о том, что судейство было отличным. Многие профессионалы и футболисты прислали мне поздравления», – сказал о своей работе поляк.

Франция проиграла в серии пенальти.

Марциняк назначил по ходу встречи 3 пенальти.

Аргентина выиграла ЧМ впервые с 1986 года.

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