Ледяхов не исключил возвращение Бакаева в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал ситуацию полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

«Бакаев не впечатляет, у него мало игрового времени. Можно считать, что его переход практически не состоялся. Когда он будет играть, тогда и станет видно, подходит он «Зениту» или нет.

Он переходил в команду чемпион, поэтому, естественно, это для него был шаг вперeд. Это команда с большими амбициями. Естественно, что он говорил об этом. Но бразильцы сильнее его, поэтому он там не заиграл до этого момента.

Зелимхану стоит покинуть «Зенит»? А почему бы и нет? У него такой возраст, что нужно постоянно находиться в игровом ритме, поддерживать его. Аренда — это неплохой вариант для него. Но если он верит, что сможет пробиться в основной состав «Зенита», то это его право.

Закрыт ли Бакаеву ход назад в «Спартак»? Почему же закрыт? Нет. В такое время квалифицированные игроки всегда пользуются спросом. Если будет желание со стороны футболиста и «Спартака», то почему нет. Всe возможно», — сказал Ледяхов.

Бакаев перешел из «Зенита» в «Спартак» летом как свободный агент.

26-летний игрок стоит 3 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Бакаева 13 матчей, гол, ассист.

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