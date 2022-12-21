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Ледяхов не исключил возвращение Бакаева в «Спартак»

21 декабря 2022, 22:53
9

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал ситуацию полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

«Бакаев не впечатляет, у него мало игрового времени. Можно считать, что его переход практически не состоялся. Когда он будет играть, тогда и станет видно, подходит он «Зениту» или нет.

Он переходил в команду чемпион, поэтому, естественно, это для него был шаг вперeд. Это команда с большими амбициями. Естественно, что он говорил об этом. Но бразильцы сильнее его, поэтому он там не заиграл до этого момента.

Зелимхану стоит покинуть «Зенит»? А почему бы и нет? У него такой возраст, что нужно постоянно находиться в игровом ритме, поддерживать его. Аренда — это неплохой вариант для него. Но если он верит, что сможет пробиться в основной состав «Зенита», то это его право.

Закрыт ли Бакаеву ход назад в «Спартак»? Почему же закрыт? Нет. В такое время квалифицированные игроки всегда пользуются спросом. Если будет желание со стороны футболиста и «Спартака», то почему нет. Всe возможно», — сказал Ледяхов.

  • Бакаев перешел из «Зенита» в «Спартак» летом как свободный агент.
  • 26-летний игрок стоит 3 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у Бакаева 13 матчей, гол, ассист.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бакаев Зелимхан Ледяхов Игорь
Комментарии (9)
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Теркчанин
1671652850
"Бакаев перешел из «Зенита» в «Спартак» летом как свободный агент." - разве не наоборот? Вы хоть там следите что пишете.
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FС Spаrtак
1671676572
сидит жопой теперь лавку полирует во прет ему
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Томик
1671686371
Бакаев в "Спартак"? Даже если его водоносом возьмут - это будет слишком токсично для команды. Пусть уж там, где-нибудь в топ клубе играет, голден боллы зарабатывает, мозги парит окружающим... Даже слышать не хочется эту фамилию.
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oyabun
1671689002
Имеет смысл возвращать игрока если он стал сильнее. Но в случае с Бакаевым скорее всё наоборот. Растерял те игровые кондиции, которые у него были до перехода в Зенит, сидя на скамейке.
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zigbert
1671699654
Бакаев сам говорил что будет бороться за попадание в основной состав Зенита. Подписывать контракт со Спартаком он не стал а для Зенита это приобретение было выгодным. Бесплатно получить игрока сборной да и для ротации состава он пригодится. Во время зимней паузы Зенит наверняка предоставит Бакаеву больше игрового времени в товарищеских матчах. Да и куда ему сейчас рваться с таким хорошим контрактом и с приближающейся мечтой стать чемпионом.
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alefreddy
1671703252
уже не нужен пусть бабки на скамейке получает а через пару лет ФНЛ
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Старикан
1671705758
"Проститутки" нам не нужны! Теперь и без него в Спартаке хватает кому играть!
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Plyash
1671741425
Предав однажды - предаст и дважды.Гуляй теперь,паря,в голубых цветах...Тебе к лицу.
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mahan
1671779148
Пусть там сидит, он сам выбрал скамейку вместо игры.
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