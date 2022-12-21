Панченко: «Помогаю Сычевому с переходом. Был против трансфера в «Крылья», странный выбор»

Агент Виктор Панченко прокомментировал возможный переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».
– Появилась информация о возможном переходе Сычевого в «Крылья Советов». Имеете отношение к сделке?
– В свое время именно я нашел Сычевого в Крыму и способствовал его адаптации в профессиональном футболе. Сейчас на добровольных началах помогаю игроку с переходом.
Был против его трансфера в «Крылья Советов», хотелось, чтобы Сычевой перешел в команду рангом выше, и это было возможно. Но сам футболист, насколько знаю, предпочел самарский вариант, что для меня крайне странно.
- Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.
- В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.
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Источник: «Матч ТВ»