Панченко: «Помогаю Сычевому с переходом. Был против трансфера в «Крылья», странный выбор»

Агент Виктор Панченко прокомментировал возможный переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

– Появилась информация о возможном переходе Сычевого в «Крылья Советов». Имеете отношение к сделке?

– В свое время именно я нашел Сычевого в Крыму и способствовал его адаптации в профессиональном футболе. Сейчас на добровольных началах помогаю игроку с переходом.

Был против его трансфера в «Крылья Советов», хотелось, чтобы Сычевой перешел в команду рангом выше, и это было возможно. Но сам футболист, насколько знаю, предпочел самарский вариант, что для меня крайне странно.

Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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