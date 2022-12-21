Селюк: «Да, «Црвена Звезда» сделала предложение по Конате из «Ахмата». И не только она»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате близок к уходу из клуба.
«Предложения есть от разных разных команд, не только от «Црвены Звезды». Но скорее всего, этот сезон Конате доиграет в «Ахмате».
Есть ли интерес от российских клубов? Думаю, есть, но они обращаются напрямую в «Ахмат», – сказал агент Конате Дмитрий Селюк.
- 25-летний игрок стоит 1,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Конате 16 матчей, 7 голов, ассист.
- РПЛ возобновится в марте.
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Источник: «РБ Спорт»