Шунин назвал лучшего вратаря ЧМ-2022: «Он похож на Сафонова»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин назвал лучшего вратаря ЧМ-2022.
— Лучшим вратарем ЧМ выбран Эмилиано Мартинес. Заслуженно?
— Звание лучшего разыгрывалось среди вратарей четырeх команд, которые вышли в полуфинал и боролись за золото. Но всe решалось в финале. Понятно, что ни Льорис, ни Мартинес ошибок не допускали.
Но ключевой момент матча был в дополнительное время после удара Коло Муани, когда Мартинес очень красиво раскрылся и спас при счeте 3:3. Если бы не этот сейв, чемпионами мира стали бы французы. Плюс он отлично сыграл в серии пенальти. Думаю, никто не поспорит, что Мартинес — лучший вратарь турнира.
— На кого он больше всего похож из российских вратарей?
— Мне кажется, на Матвея Сафонова — он тоже эмоционально отмечает удачные действия. Когда Тчуамени промахнулся в серии пенальти, Мартинес начал пританцовывать. Я видел несколько раз, как Матвей радуется после сейвов в похожем стиле.
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