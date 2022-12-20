Шунин назвал лучшего вратаря ЧМ-2022: «Он похож на Сафонова»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин назвал лучшего вратаря ЧМ-2022.

— Лучшим вратарем ЧМ выбран Эмилиано Мартинес. Заслуженно?

— Звание лучшего разыгрывалось среди вратарей четырeх команд, которые вышли в полуфинал и боролись за золото. Но всe решалось в финале. Понятно, что ни Льорис, ни Мартинес ошибок не допускали.

Но ключевой момент матча был в дополнительное время после удара Коло Муани, когда Мартинес очень красиво раскрылся и спас при счeте 3:3. Если бы не этот сейв, чемпионами мира стали бы французы. Плюс он отлично сыграл в серии пенальти. Думаю, никто не поспорит, что Мартинес — лучший вратарь турнира.

— На кого он больше всего похож из российских вратарей?

— Мне кажется, на Матвея Сафонова — он тоже эмоционально отмечает удачные действия. Когда Тчуамени промахнулся в серии пенальти, Мартинес начал пританцовывать. Я видел несколько раз, как Матвей радуется после сейвов в похожем стиле.

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