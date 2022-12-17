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ЧМ по футболу 2022
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Не забывайте делать прогнозы на финальный тур «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022
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Это Марокко – работа одного скаута: запускал дорогую академию с правительством и уговаривал игроков выступать за сборную: Хакими звал через Зидана
13:52
«Ювентус» отпустил Погба на финал ЧМ-2022. За него просил лично Макрон
13:31
Сын Марадоны: «Уверен, мой папа на небесах гордится сборной Аргентины»
12:47
Роналдиньо: «Месси уничтожит Францию в финале ЧМ-2022»
12:42
Три футболиста «Крыльев Советов» поедут на зимний сбор «Локомотива» («РБ Спорт»)
1
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Все новости
13:02
Мостовой назвал условие для победы Марокко над Хорватией в матче за 3-е место на ЧМ-2022
11:55
Прудников назвал преимущества финалистов ЧМ-2022
1
11:52
Официально
Не забывайте делать прогнозы на финальный тур «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022
11:12
Селюк: «Если Месси станет чемпионом мира, Роналду съест свою бутсу»
6
10:55
Леброн Джеймс рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022
10:46
Быстров назвал фаворита в матче за 3-е место на ЧМ-2022
10:26
Погба и Люка Эрнандес не приедут на финал ЧМ-2022 из-за запрета клубов
10:09
«Аргентина и Марокко не признали независимость Косово. Болел за них всем сердцем». Президент Сербии – о ЧМ-2022
1
09:54
Божович назвал сборную, которая его больше всех удивила на ЧМ-2022
1
09:43
На финале ЧМ-2022 фанатов Аргентины будет в 8 раз больше, чем французских болельщиков
1
09:36
Роналду и еще четыре игрока Португалии не попрощались с Сантушем после его ухода из сборной
1
09:28
Будущее Саутгейта в сборной Англии определится в 2023 году
09:23
Президент «ПСЖ» встретился с окружением Месси в Дохе
09:00
Бензема считает, что Дешам выгнал его из сборной. Он не хотел уезжать после получения травмы
08:42
Семин поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022
08:30
«Я болел за кого угодно против них». Президент Сербии – о сборной Хорватии в плей-офф ЧМ-2022
1
01:14
Жиру: «Не позволим Месси насладиться лучшей ночью в его жизни»
6
01:04
Фото
Хабиб посетил тренировку Марокко перед матчем с Хорватией. Он в шутку придушил одного из игроков
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00:55
Миллиардер Потанин рассказал, в чем Месси лучше Роналду
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Кураньи госпитализирован после ветеранского матча в Катаре
00:14
«Чувствую себя придурком». Реграги – о матче за третье место
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16 декабря
23:54
Зеедорф: «Мне нравится Мбаппе, но Месси не стоит ни с кем сравнивать»
23:24
Слуцкий назвал лучших игроков ЧМ-2022 в каждой линии
2
23:00
Только один игрок на ЧМ-2022 выиграл более 80% единоборств
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22:46
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Аргентина вошла в топ-3 в сводной таблице чемпионатов мира
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Не забывайте делать прогнозы на финальный тур «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022
1
Источник:
Бомбардир
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