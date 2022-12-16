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  • Кирьяков назвал два клуба, которые «однозначно» вылетят из РПЛ

Кирьяков назвал два клуба, которые «однозначно» вылетят из РПЛ

16 декабря 2022, 22:37
3

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков не верит, что «Торпедо» и «Химки» смогут сохранить прописку в РПЛ.

«Торпедо» однозначно вылетит. Тут двух мнений быть не может. С трудом верю, что команда очень хорошо усилится, и в оставшихся 13 матчах будет побеждать. Вряд ли это произойдет. Автозаводцам стоит готовиться к играм в Первой лиге.

В «Химках» бардак. Непонятно, остается ли Спартак Гогниев. Сейчас команда улетела на сборы, но это показуха. Они демонстрируют, что хотят побороться, но не более того. Если не будет никакой организации в клубе, то бардак в «Химках» продолжится. «Локомотив» отстает на шесть очков от «Пари НН». Я с «Арсеналом» был в похожей ситуации. Нас списывали после 18 туров, когда было всего 12 очков. Потом мы совершили подвиг.

«Локомотив» не должен вылететь. «Химки» и «Торпедо» однозначно покинут РПЛ», – сказал Кирьяков.

  • «Ленинградец» Кирьякова лидирует в группе Второй лиги.
  • «Химки» уже вышли из отпуска.
  • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Вторая лига. Группа 2 Торпедо Химки Ленинградец Кирьяков Сергей
Комментарии (3)
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serglider
1671224245
Если честно, уже становится смешно! Города-миллионники в провинции, не могут найти денег, что бы построить у себя футбольные стадионы отвечающие требованиям РПЛ, а почти половина клубов высшей лиги из Москвабада))) Может нужно как-то распределять финансовые потоки в стране так, что бы что-то оставалось и в провинции? А то из всей страны будут два-три муравейника и огромная малонаселенная пустыня)))
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Axe111
1671255871
Локомотив должен вылететь
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