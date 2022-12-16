Кирьяков назвал два клуба, которые «однозначно» вылетят из РПЛ

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков не верит, что «Торпедо» и «Химки» смогут сохранить прописку в РПЛ.

«Торпедо» однозначно вылетит. Тут двух мнений быть не может. С трудом верю, что команда очень хорошо усилится, и в оставшихся 13 матчах будет побеждать. Вряд ли это произойдет. Автозаводцам стоит готовиться к играм в Первой лиге.

В «Химках» бардак. Непонятно, остается ли Спартак Гогниев. Сейчас команда улетела на сборы, но это показуха. Они демонстрируют, что хотят побороться, но не более того. Если не будет никакой организации в клубе, то бардак в «Химках» продолжится. «Локомотив» отстает на шесть очков от «Пари НН». Я с «Арсеналом» был в похожей ситуации. Нас списывали после 18 туров, когда было всего 12 очков. Потом мы совершили подвиг.

«Локомотив» не должен вылететь. «Химки» и «Торпедо» однозначно покинут РПЛ», – сказал Кирьяков.

«Ленинградец» Кирьякова лидирует в группе Второй лиги.

«Химки» уже вышли из отпуска.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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