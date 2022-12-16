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    Кирьяков назвал два клуба, которые «однозначно» вылетят из РПЛ

    Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков не верит, что «Торпедо» и «Химки» смогут сохранить прописку в РПЛ.

    «Торпедо» однозначно вылетит. Тут двух мнений быть не может. С трудом верю, что команда очень хорошо усилится, и в оставшихся 13 матчах будет побеждать. Вряд ли это произойдет. Автозаводцам стоит готовиться к играм в Первой лиге.

    В «Химках» бардак. Непонятно, остается ли Спартак Гогниев. Сейчас команда улетела на сборы, но это показуха. Они демонстрируют, что хотят побороться, но не более того. Если не будет никакой организации в клубе, то бардак в «Химках» продолжится. «Локомотив» отстает на шесть очков от «Пари НН». Я с «Арсеналом» был в похожей ситуации. Нас списывали после 18 туров, когда было всего 12 очков. Потом мы совершили подвиг.

    «Локомотив» не должен вылететь. «Химки» и «Торпедо» однозначно покинут РПЛ», – сказал Кирьяков.

    • «Ленинградец» Кирьякова лидирует в группе Второй лиги.
    • «Химки» уже вышли из отпуска.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 22:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +829

      Спартач80 24 минуты назад

      Да он прям капитан очевидность.Тут специалистом быть не надо,чтобы такой прогноз сделать.

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