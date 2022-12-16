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    В Госдуме России отреагировали на отказ ФИФА транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022

    Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев поддержал ФИФА, отказавшуюся показывать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в преддверии финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

    «Он скоро на Марсе политические плакаты будет развешивать. При чем здесь вообще спорт?

    Руководство ФИФА совершенно правильно приняло решение, а то у нас любой руководитель страны будет высказывать политические лозунги.

    Политики должны оставить спорт в покое! Пусть все просто занимают им – бегают, прыгают и так далее», – сказал Свищев.

    • Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.
    • Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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