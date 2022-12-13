Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер «Аль-Насра» высказался о возможном подписании Роналду

    Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия прокомментировал слухи, что в его команде может оказаться экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    «Думаю, что любой тренер был бы рад тренировать такую звезду, как Криштиану.

    Я всегда считал, что великими игроками легче всего руководить, потому что они очень умны.

    Я убедился в этом на примере Франческо Тотти в «Роме», – сказал Гарсия.

    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «МЮ» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Роналду определился со своим будущим в сборной Португалии 5
    Орлов призвал не критиковать Роналду: «Люди порой только и ждут, когда лидер упадет с высоты» 7
    Сантуша уволят из сборной Португалии в ближайшие дни. К этому призывала сестра Роналду 5
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11