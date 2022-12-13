Тренер «Аль-Насра» высказался о возможном подписании Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия прокомментировал слухи, что в его команде может оказаться экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Думаю, что любой тренер был бы рад тренировать такую звезду, как Криштиану.

Я всегда считал, что великими игроками легче всего руководить, потому что они очень умны.

Я убедился в этом на примере Франческо Тотти в «Роме», – сказал Гарсия.

37-летний Роналду – свободный агент.

В ноябре «МЮ» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.

Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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