ФИФА всерьез рассматривала назначение Лаоса на финал ЧМ-2022. Его отправили домой после матча Нидерланды – Аргентина

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина высоко оценивал работу Матеу Лаоса.

Испанский арбитр был среди фаворитов на финал чемпионата мира-2022.

Ситуация изменилась после четвертьфинального матча между сборными Нидерландов и Аргентины.

В ФИФА считают, что Лаос провел игру без серьезных ошибок, однако из-за возникшего ажиотажа рефери отправили домой.

Лаос показал голландцам и аргентинцам рекордные для ЧМ 15 карточек.

После окончания встречи представители обеих сборных выражали недовольство работой испанца.

Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти. Основное время завершилось ничьей 2:2.

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