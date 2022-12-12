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    ФИФА всерьез рассматривала назначение Лаоса на финал ЧМ-2022. Его отправили домой после матча Нидерланды – Аргентина

    Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина высоко оценивал работу Матеу Лаоса.

    Испанский арбитр был среди фаворитов на финал чемпионата мира-2022.

    Ситуация изменилась после четвертьфинального матча между сборными Нидерландов и Аргентины.

    В ФИФА считают, что Лаос провел игру без серьезных ошибок, однако из-за возникшего ажиотажа рефери отправили домой.

    • Лаос показал голландцам и аргентинцам рекордные для ЧМ 15 карточек.
    • После окончания встречи представители обеих сборных выражали недовольство работой испанца.
    • Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти. Основное время завершилось ничьей 2:2.

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    Источник: Marca

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